Maradona Jr è intervenuto durante la diretta odierna di ‘La Zanzara’, il programma radiofonico di Giuseppe Cruciani: lite pesante tra i due.

Diego Armando Maradona Jr è il figlio di Maradona e Cristiana Sinagra. Il fuoriclasse argentino, deceduto lo scorso mercoledì, inizialmente non lo aveva inizialmente riconosciuto. I due si incontrarono nel 2003 per la prima volta e il riconoscimento avvenne nel 2007. Il classe 1986, dopo aver ascoltato le bruttissime parole utilizzate da Cruciani in radio (“Non si piange un cocainomane”), decise di sfogarsi sui social. “Criuciani e Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset”, scrisse il figlio di Maradona. I protagonisti di questa triste vicenda hanno avuto un confronto diretto in giornata durante la diretta di ‘La Zanzara’.

Maradona Jr-Cruciani: lite in diretta

Oggi, durante la trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio 24, Giuseppe Cruciani e Diego Armando Maradona Jr. hanno avuto un acceso dibattito. “Cosa vorresti fare se mi incontri? Perché non dovrei incontrarti negli studi di Mediaset. Non minacciarmi, perché altrimenti le cose diventato serie. Perché hai scritto quella roba lì?“, ha chiesto il conduttore riferendosi al post scritto su Instagram dal figlio del fuoriclasse argentino. “Ascoltami bene, sto dicendo sul serio. Io a te non ho nulla da dire, quello che ti dovevo dire te l’ho già detto. Impara a parlare, la trasmissione di m***a tua e di quell’altro mongoloide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire“, ha risposto il classe 1986. Cruciani ha ribattuto dicendo che le minacce non sono accettabili e che “quelle frasi erano state dette per gioco”. Secca la risposta di Maradona Jr. prima di riagganciare il telefono. “Allora prendi un pugno per gioco”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior)

Qualche ora dopo il dibattito in radio, Diego Jr ha comunicato sui social di aver ricevuto delle scuse da parte dei due giornalisti.

