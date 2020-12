Matrimonio “Tutta la verità”, spunta un video privato di Sitara e Andrea

Ieri la finale di “Matrimonio a prima vista 2020” e gli esperti fanno vedere un video privato che ritrae Andrea e Sitara insieme a Pesaro

Abbiamo avuto modo di vedere ieri sera su Real Time la finale di “Matrimonio a prima vista Italia 2020” e conoscere alcune delle motivazioni che hanno portato le coppie alla separazione. Nicole era la grande assente assieme a Gianluca volato a Copenaghen per lavoro. Il confronto quindi c’è stato direttamente solo tra Giorgia e Luca e Andrea e Sitara che come hanno confessato direttamente loro si sono lasciati “da una quindicina di giorni”.

I due hanno speso parole molto dolci per parlare della loro storia, “la più intensa che abbia mai avuto modo di provare e vivere finora” ha confessato Andrea agli esperti. Sitara racconta, con gli occhi ancora carichi d’amore e lucidi, che i litigi avvenivano sempre il martedì notte e il mercoledì subito dopo la messa in onda delle puntate.

Lei vedeva un Andrea molto diverso da quello che invece viveva lei quotidianamente e aveva paura che non fosse vero con lei. Ricordiamo che la coppia aveva iniziato a convivere a Pesaro dove Andrea lavora nel ristorante della sua famiglia e aveva iniziato a condividere la quotidianità normale di tutti i giorni.

Andrea e Sitara, il video insieme a Pesaro

Gli esperti fanno vedere ai ragazzi un video che la stessa coppia aveva mandato loro solo qualche settimana prima. Si tratta di un video in cui i due raggruppano alcuni dei momenti salienti della loro storia d’amore, quello che fa venire le “farfalle nello stomaco”, come spiega la sessuologa Nada Loffredi anticipandolo ai telespettatori a casa.

I due si mostrano in atteggiamenti intimi a letto, in bagno, al tiro al piattello, nel locale di lui a Pesaro. Si lavano i denti insieme e sono protagonisti di comportamenti molto privati, fatti di sorrisi languidi e baci rubati, grandi risate e abbracci affettuosi. Sitara spiega anche che con lui lei non ha mai alzato la voce e litigato, solo discussioni costruttive, comportamenti molto diversi da quelli adottati fino a quel momento con altre relazioni.

I due si guardano in puntata ancora molto innamorati, sembra che la storia in realtà potrebbe continuare. Anche gli esperti puntualizzano che forse sono stati avventati a separarsi, “si sono divisi per il programma nonostante proprio loro abbiano vissuto le dinamiche di quello stesso programma”. Sitara lascia la puntata più matura e dice che le ha insegnato a “vivere in modo più introspettivo la propria emotività con gli altri”.

