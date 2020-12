Matrimonio “Tutta la verità”, Andrea parla dell’ex moglie assente ma Nara lo gela

Ieri sera la finale di Matrimonio a prima vista Italia, le coppie si sono confrontate tutte, Nicole grande assente. Nara ha però fermato Andrea

Dopo tutte le polemiche che sono nate dietro il docureality “Matrimonio a rima vista Italia 2020”, ieri sera finalmente è andata in onda la finalissima dal titolo “Tutta la verità” visibile su Real Time anche per i non abbonati a DPlay Plus. Si tratta dell’edizione più seguita di sempre, le coppie ci hanno regalato coli di scena paradossali, si sono formate diverse coalizioni tra il pubblico a casa per sostenere un concorrente piuttosto che un altro. Fino a che non riapriranno le pagine social dei ragazzi non potremmo conoscere la loro personale verità, ma già ieri ci è stata data una buona dose di aspetti su cui riflettere.

Grande assente Nicole – Gianluca assente giustificato perché si trova a Copenaghen per lavoro – perché non ha voluto avere un confronto diretto con Sitara e Andrea dopo che questi hanno deciso di iniziare una relazione insieme. Per lei è stata messa una pietra sopra nella vecchia conoscenza con Andrea, quindi non ha voglia di infangare ulteriormente i rapporti con cattiverie e frasi dette a metà.

La rossa milanese ha scelto di tornare da sola davanti agli esperti perché a quanto pare non ha niente da dire a Andrea e Sitara ed inoltre sembra che la giovane abbia già una nuova relazione “freschissima e pura, con una persona con la “P” maiuscola”.

Andrea Ghiselli parla di Nicole ma Nara lo zittisce

Ieri sera gli scontri principali sono avvenuti per comprendere la separazione tra Luca e Giorgia e il ruolo che ha avuto Nicole negli atteggiamenti che hanno spinto Andrea a comportarsi in determinate maniere nel programma. Per lui l’ex moglie è stata incoerente nel non presentarsi alla puntata “visto che abita a soli dieci minuti dallo studio in cui ci troviamo”, senza sapere che poi lei sarebbe comunque entrata a parlare con gli esperti. E prosegue nella sua confessione:

“Furba, una che segue un copione e che si è costruita un personaggio, la meno autentica dei sei. Mi spiace dirlo, io le ho detto che non mi piaceva il suo aspetto esteriore però la sera ha dormito lo stesso con me. Se a me una ragazza di mi avesse detto, ‘guarda Andrea te non mi piaci sotto l’aspetto esteriore’, io la sera non ci sarei andato a letto“.

La sessuologa Nada Loffredi però lo blocca subito e lo fa riflettere: “Questo Andrea vale anche al contrario, se tu dichiari ‘non mi piaci’, poi con quella persona non ci vai a letto insieme. L’incoerenza è di entrambi“.

