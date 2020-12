Il grande ritorno di Simona Ventura: “Nessuno potrà togliermi..” – FOTO

Simona Ventura di nuovo in televisione con un nuovo programma in onda su Rai 2. Ecco cosa ha detto la conduttrice

Simona Ventura è pronta per il suo grande ritorno in tv. La conduttrice che manca da un po’ di tempo sugli schermi è carichissima per una nuova avventura. Da sempre volto Rai, ha avuto una piccola parentesi in Mediaset, ma poi come tutti facciamo, è tornata a casa.

SuperSimo è amatissima dai telespettatori che l’aspettano a braccia aperte. Per il suo ritorno sul piccolo schermo sarà Rai 2 che l’ospiterà con un nuovissimo programma. Si tratta di ‘Game of Games‘, uno show molto amato negli Stati Uniti condotto da Ellen DeGeneres.

La Ventura sarà in grado di farlo adorare anche in Italia? Ne siamo sicuri, del resto la determinazione, l’energia e la grinta non le mancano. Da sempre sono le carte che gioca in ogni suo progetto e le parole che ha detto in pubblico lo dimostrano alla perfezione.

Simona Ventura, le parole sul suo nuovo programma

Simona Ventura è pronta per tornare in tv. Lo mostra pubblicamente con una sua foto, simbolo di tenacia ed entusiasmo. E proprio l’entusiasmo è la spinta che non le manca, anzi. L’ha mostrata sui social, dove è sempre molto attivi, ai suoi follower parlando chiaramente.

Seduta su un divano, in stile vintage, e con tantissimi quadri e dipinti che la immortalano in diverse occasioni della sua vita., SuperSimo guarda avanti fiera e vigorosa.

“Mai niente e nessuno potrà togliermi l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones”, la didascalia scritta a corredo della foto.

Quando si partirà? Ancora non si conosce una data ma di certo a breve visto il post della conduttrice. Il nuovo programma di Simona Ventura sarà di certo molto coinvolgente, con prove e giochi.

Tra questi, pare ci saranno, il gioco della sedia musicale, la parola misteriosa e la sedia girevole che metteranno alla prova il concorrente lungo un percorso che lo porterà al gioco finale: indovinare i volti di 10 personaggi famoso attraverso la scelta di una categoria.

