Gerry Scotti, la lettera emozionante: sembrano parole d’addio

Gerry Scotti ha lanciato un messaggio per tutti i fan e telespettatori che lo seguono da anni attraverso una lettera emozionante apparsa sul suo profilo

Dopo il ricovero in ospedale a causa del Covid Gerry Scotti è riapparso in tv nel programma televisivo ‘Tu si que vales’. Il conduttore è visibilmente dimagrito dopo la lunga battaglia che lo ha visto purtroppo protagonista contro il virus che sta attanagliando l’intero mondo. “Zio Gerry” ha diffuso anche un messaggio in cui ringraziava i medici e tutti gli operatori sanitari grazie ai quali è stato poi dimesso. “Dottor Scotti” ha dovuto trascorrere intere giornate in un letto d’ospedale con il casco per la ventilazione ma fortunatamente non è mai stato ricoverato in terapia intensiva. In una recente intervista, il presentatore ha raccontato anche di essere stato in contatto con il collega Carlo Conti. Proprio in quei giorni infatti il noto presentatore di “Tale e quale” si trovava in un ospedale toscano sempre a causa del Coronavirus.

La lettera emozionante di Gerry Scotti su Instagram

In queste ultime ore è apparso sul profilo Instagram di Gerry Scotti un intenso messaggio dedicato a tutte le persone che soffrono. “Lo so ci aspettavamo un Natale diverso”, scrive, ma “possiamo renderlo più buono”. Attraverso la campagna pubblicitaria dell’Ail (Associazione italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) l’amato conduttore coglie al volo la possibilità per lanciare un pensiero a chi soffre e aiutare così la ricerca medica. Oltre alle tradizionali stelle di natale c’è la possibilità infatti di acquistare anche i “sogni di cioccolato”. Gerry Scotti spera di regalare così un sorriso a chi ogni giorno lotta contro malattie e grandi problemi in un periodo storico in cui c’è proprio bisogno di amore e serenità.

Il presentatore, che presto diventerà nonno, ha vissuto sulla propria pelle cosa vuol dire combattere contro un male insidioso.

