Rapper accoltella un coetaneo e pubblica un video vantandosi del gesto

Un adolescente ha accoltellato un ragazzo di 21 anni. La vittima è ora ricoverata all’ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Lo scorso sabato 14 marzo, Joshua Erorh, 18 anni, originario di Courtney Road, Grays, ha accoltellato un uomo di 21 anni fuori da un fast food. Il locale è situato presso New Cross Road, a Lewisham. La vittima è ora ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono molto gravi. L’aggressore, adolescente di appena 18 anni, è un noto rapper del Regno Unito, conosciuto anche come “Lil MdDot”. Il cantante ha accoltellato la vittima due volte al petto fuori dal ristorante After Hours a New Cross, a sud-est di Londra. Uno dei due colpi è stato considerato fatale. Difatti, il giorno dell’aggressione, l’uomo è stato salvato grazie al pronto soccorso sul posto da parte dei paramedici, i quali gli hanno effettuato l’intervento chirurgico a cuore aperto sul marciapiede. Nonostante siano passati quasi 9 mesi tragico evento, il paziente è ancora considerato in pericolo di vita.

IL COLTELLO BIANCO AVVOLTO IN UN SACCHETTO DI PLASTICA BIANCA

Erorh ha attaccato l’uomo poiché credeva che la vittima fosse membro attivo di una band rivale. La falsa credenza ha spinto l’aggressore a estrarre un coltello: l’arma era avvolta in un sacchetto di plastica bianca, nascosta tra le mani di Joshua. Il fratello della vittima ha tentato di soccorrere il fratello e si è intromesso nella rissa, iniziata poco prima di mezzanotte. La lite è terminata con la fuga di Eroh verso Goodwood Road. Il noto rapper del Regno Unito ha portato via con sé il coltello; mentre la sua bicicletta blu è rimasta in prossimità del ristorante. Erorh è stato già condannato lunedì, 30 novembre, e sarà nuovamente sotto processo l’8 febbraio 2021 presso il Tribunale della Corona di Snaresbrook.

Secondo quanto riporta il My London, durante la sentenza è emerso che Erorh ha pubblicato un video in cui, oltre a far riferimento all’ordine di cibo fatto pochi minuti prima dell’aggressione, si vanta del terribile gesto.

