Carolina Casiraghi, la gatta con gli stivali in intimo trasparente: da brividi – FOTO

La web influencer Carolina Casiraghi bollente su Instagram con una foto in intimo succinta: follower scatenati

L’affascinante imprenditrice del web, Carolina Casiraghi non smette mai di stupire su Instagram, attraverso foto e primi piani da capogiro. Da sempre è un’imprenditrice di fama, che raccoglie l’eredità della famiglia, di un’azienda di costruzioni di acciaieria, ma la “stoffa” di modella è dietro l’angolo.

Che nessuno si azzardi a chiamarla una web influencer! Almeno stando alle sue paole si definisce una ragazza solare, tutta “acqua e sapone”, che ama le cose semplici. Il suo “impero” di idee è una costruzione che si eleva sempre più e senza un fine.

In questo periodo di nuove quarantena si rende disponibile su Instagram, dove i follower hanno imparato ad amarla.“Ho iniziato quasi per gioco” – ha dichiarato Carolina ed ora nel tempo libero trova modo di deliziare i suoi ammiratori con pose incantevoli

Ha provato a tenersi fuori dalla spietata concorrenza delle dive sul web, ma alla fine ha ceduto a al suo destino. Carolina Casiraghi, in questi giorni sembra tutt’altro che lontana parente della madre, che di mestiere faceva la modella.

Si chiude a “riccio” con la sua attitudine introversa, ma le movenze sensuali della sua procreatrice, sembra le abbia assimilate davvero tutte! Non è nuova su Instagram, ma dalla prima foto che per “errore” pubblicò sul proprio profilo iniziò inaspettatamente a racimolare consensi. Ecco perchè per Carolina bastava un “pizzico” di impegno in più sotto i riflettori, per avere una vita da star..

Gli scatti sensuali sui social, quando si ritaglia un pò del suo tempo libero fanno sempre un certo effetto per la “Casiraghi Off”. Come l’ultimo in ordine di tempo, dove la protagonista dell’occasione mostra il “solito” intimo trasparente , che non lascia un attimo di fiato ai follower.

Con un fisico mozzafiato a dominare la scena è l’ennesimo “classico” paesaggio di forme. Completa un repertorio di ricchezze personali un paio di stivali in pelle, che incoronano Carolina Casiraghi come la “gatta” sensuale con gli stivali

