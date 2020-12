Carlo Verdone, avete mai visto la sua casa nella Capitale nel quartiere Monteverde? Nasconde qualcosa di speciale

Carlo Verdone ha da poco compiuto 70 anni e l’Italia intera lo ha omaggiato con tanti pensieri e ricordi ripercorrendo la sua grande e lunga carriera fatta di cinema come attore e regista ma anche di comicità e teatro.

Verdone è uno dei grandi del nostro spettacolo che ha fatto ridere e sognare intere generazioni. Lavorare in questo mondo da giovane non era la sua aspirazione eppure guardando il papà critico e docente di cinematografia si è appassionato costruendo una bellissima carriera costellata di successi.

Verdone è molto famoso ma anche molto riservato. Basta pensare che non ha mai aperto le porte di casa sua alle telecamere ma qualcosa del suo angolo di paradiso si sa. Spunta perfino un dettaglio molto particolare. Vediamo di cosa si tratta.

Carlo Verdone, ecco cosa ci mostra in un video

Carlo Verdone vive nella sua amata Roma, nel rinomato quartiere di Monteverde. Il suo è un bellissimo attico, circondato dal verde, dal quale si ammira gran parte della Capitale. Dal suo terrazzo l’attore e regista ammira il Gianicolo, Palazzo Farnese, Ponte Sisto e tanti altri luoghi simbolo della città arrivando con lo sguardo fino al mare. Riesce a vedere anche la famosa “casa sopra i portici”, l’abitazione dove è nato e cresciuto nel rione Regola. Di questa casa Verdone ha parlato nel suo primo libro.

E di quella attuale? Tutto molto riservato e nessuna telecamera è riuscita mai ad intrufolarsi nella sua residenza, ecco perché non si può fare una descrizione precisa. Si conoscono però alcuni dettagli e uno è davvero molto particolare.

Si tratta di un’opera di pregio, una scultura del busto di Nerone che Verdone ha mostrato tempo fa in video pubblicato sui social. Immortala il momento dei festeggiamenti per la vittoria della Roma contro il Barcellona, per 3 a 0, che ha portato la sua squadra del cuore ai quarti di finale di Champions League 2018.

Verdone lo inquadra benissimo e dice: “Anche lui non ci credeva”. Ci saranno altre opere importanti e preziose a casa sua? Tutto ancora da scoprire.

