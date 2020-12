Serena Garitta e “quell’irrefrenabile voglia di paillette”. Esplosiva – FOTO

Nuovo scatto incandescente per la bella showgirl Serena Garitta che ci illumina letteralmente con un look di paillette coloratissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta non è più la stessa che ha vinto la finale del Grande Fratello nel 2004, allora ce la ricordiamo tutti come esplosiva e chiacchierona, un vulcano di progetti e solarità allo stato puro. Oggi ha 42 anni ed è fidanzata con il tennista Nicolò Ancona, di 10 anni più giovane di lei ma è un aspetto che non ha mai assolutamente intaccato la stabilità della coppia, tanto che i due nel 2016 hanno avuto anche un figlio, Renzo, di sette anni.

A distanza di sedici anni dall’evento che l’ha portata alla notorietà, Serena è ancora molto seguita sui social, la sua pagina Instagram, conta infatti 316mila follower. La troviamo impegnata come personal trainer in palestra e spesso come opinionista in alcune trasmissioni Mediaset, nel 2018 ha anche pubblicato il suo primo romanzo, “Ti meriti una vestita di marrone”.

Serena Garitta brilla di luce propria nonostante le paillette

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

“Il primo Dicembre mi scatta quell’irrefrenabile voglia di pailettes, l’avevate notato?!✨😂” scrive Serena dopo aver pubblicato sulla sua pagina Instagram due scatti che la vedono in versione telescopica con indosso top e pantaloni tempestati di micro paillette colorate.

Si tratta di un completo Bershka, nessuna sponsorizzata come precisa lei, ma che non rimane certo inosservato. Un ottimo spunto per illuminare queste giornate di inizio dicembre con le prime nevicate alle porte e il lockdown che spunta guardingo alle spalle di tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Seno in bella mostra e pancino scoperto, l’abito le fascia i fianchi in modo perfetto e la valorizza molto facendola emergere con la sua reale personalità esplosiva e piena di vita. Sicuramente non un completo per andare a fare la spesa al mercato ma che mette allegria e che ai suoi fan è piaciuto molto. Chissà cosa ci riserverà per capodanno Serena visto le premesse di inizio mese.

