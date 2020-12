La modella Dayane Mello sembra sempre più decisa a lasciare la casa del GF Vip e negli ultimi giorni ha spiegato i motivi che la porterebbero a farlo

Si avvicina la data in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno comunicare la loro decisione riguardo al prolungamento del programma. Il reality non finirà infatti i primi di dicembre come era stato stipulato da contratto, bensì a febbraio. Informati di questa notizia i vip in casa hanno reagito in modi differenti: che c’è è deciso a continuare il suo percorso e chi invece è convinto di non farcela e vorrebbe abbandonare. Tra coloro che pensano di voler lasciare il gioco troviamo anche la modella brasiliana Dayane Mello che inizialmente sembrava invece aver deciso il contrario. I motivi che la porterebbero a questa decisione sarebbero la figlia Sofia e gli scarsi stimoli.

Dayane Mello dichiara: “Così per me non è più stimolante”

Il motivo principale che spingerebbe Dayane a lasciare è la figlia Sofia, di sei anni, della quale la modella ha ammesso di aver perso già troppe cose a causa della distanza e del lockdown passate separate. La bambina vive infatti con il padre, Stefano Sala, e la sua compagna. “Mi sono persa il suo primo giorno di scuola perché sono entrata nel programma. Mi sono persa anche la caduta dei primi dentini. Sei mesi sono sei mesi” ha sottolineato. Questo, legato alla mancanza che prova nei suoi confronti, potrebbe essere il fattore decisivo per farle decidere di uscire dalla porta rossa.

In secondo luogo ha ammesso di non trovare più il gioco particolarmente stimolante, anche a causa della mancanza di dinamiche e di incentivi positivi a suo favore. Il fatto che non abbia quasi mai ricevuto sorprese -a differenza di altri suoi compagni- inizia a pesarle. “Non dò la colpa a nessuno, ma ad esempio quando hanno visto Enock debole lo hanno aiutato” ha detto, in riferimento ai numerosi contatti che il giovane ha potuto avere con la sua famiglia.

La modella sembra aver quindi perso l’entusiasmo che l’ha accompagnata in questi mesi e sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di non accettare di prolungare il contratto. Per il momento sembra decisa a non farlo, ma il Grande Fratello potrebbe avere in serbo qualcosa per convincerla a rimanere.

