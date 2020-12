Katia Pedrotti, su la gonna sotto l’albero di Natale: sorpresa favolosa – FOTO

L’ex gieffina Katia Pedrotti propone una sorpresa ai suoi follower di Instagram: la gonna si alza e rivela un paesaggio ricco di sorprese

Non ha avuto un attimo di esitazione per dimostrare la sua eterna generosità. Katia Pedrotti questo anno ha anticipato le sorprese sotto l’albero di Natale per la gioia di tutti i follower di Instagram. Il suo gesto è davvero lodevole e va incontro alle esigenze degli italiani, disposti a non esaltarsi con le spese, considerato il periodo che corre.

Non ama molto mettere in risalto le qualità di una tipica web influencer, ma appena ne ha l’occasione non scappa mai all’occhio di falco dei fans. Questi ultimi hanno imparato ad aprrezzarla, quando “bazzicava” nella casa più grande e fashion d’Italia: il Grande Fratello.

Arriva fino in fondo alla terza edizione, ma non riesce ad arrivare al trofeo finale. Ma di Katia resta la “robustezza” interiore e la forza d’amore che ha sempre avuto nei confronti dell’allora ex concorrente della casa: Ascanio

Katia Pedrotti e “il regalo giusto per te”

Non c’è mai troppa libertà di vivere, come accade per le altre colleghe della sua età. Katia Pedrotti è impegnata a far la mamma a 360 gradi, ma una sorpresa ai propri follower di Instagram ha deciso di regalarla. E quando se non nel periodo natalizio abbracciare e farsi carico dei progetti e desideri di molte ragazze in fase di crescita.

“Rinnova la felicità, ora!” – questo è il messaggio del regalo di Katia ai suoi ammiratori: un set di profumi, creme da corpo e tante piccole novità natalizie della “Fitvia”. L’invito della Pedrotti è un modo per accrescere un brand alla moda in rampa di lancio e del quale ne sentiremo parlare a lungo.

Il ritratto di Katia ai piedi dell’albero di Natale, d’altronde molto ben curato e addobbato sta facendo il giro del web. Alla sorpresa dell’atmosfera se ne abbina una seconda, corrispondente ad una bellezza divina che infiamma il web a colpi di likes.

LEGGI ANCHE —–> Katia Pedrotti, su le calze e temperatura a 1000: atmosfera bollente – VIDEO

La Pedrotti indossa una gonna viola molto corta che mette in risalto un “tunnel” di segreti inesplorato, alimentando le speranze per i follower accaniti di veder realizzato un sogno proibito

