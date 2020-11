Katia Pedrotti, si mette le calze e sale la temperatura: atmosfera bollente – VIDEO

Katia Pedrotti, l’ex gieffina del Grande Fratello accende l’entusiasmo tra i follower di Instagram, mentre indossa lentamente le calze

Somiglia ad un “fulmine” a ciel sereno la performance ammaliante di Katia Pedrotti, l’ex “gieffina” della terza edizione del Grande Fratello. Il tutto vien testimoniato in un video molto attraente presente tra gli scatti fotografici di una diva che ha fatto della sua intramontabile bellezza, l'”arma” vincente di un’avvenenza coi “fuochi d’artificio”.

La presenza assidua davanti alle telecamere risale nel lontano 2004, quando apparì per la prima volta in pubblico luminosa e appariscente tra le “braccia” di colui che diventerà il marito “modello” che fa al caso suo: Ascanio Pacelli.

Così Katia ha iniziato a farsi strada e ad aprire orizzonti di vita inimmaginabili, come la partecipazione ad un concorso di moda per bambini. Dall’alto della sua esperienza nel mondo dello spettacolo ricopre ben presto il ruolo di opinionista tv nei salotti del Gossip.

Spesso è ospite di Barbara D’Urso, anche se la maggior parte del suo tempo lo dedica a fare la madre a tutti gli effetti dei suoi 2 figli

LEGGI ANCHE —–> Boss delle cerimonie. Imma Polese in crisi: “Il Castello è senza eventi”

Katia Pedrotti salgono i “decibel” della sensualità e i follower “scoppiano” di felicità

Anche stavolta la diva del GF 3, Katia Pedrotti non ha tradito le attese dei follower che hanno imparato ad ammirarla in tutto il suo splendore. La bellezza in formato “blondage” è ciò che contraddistingue da sempre il suo motivo di stare sotto i riflettori.

Moglie e madre a tempo pieno è un’eterna innamorata dell’amore, nonchè sognatrice certificata, di raggiungere l’infinito e toccare il cielo terso con un sol dito. La “metafora esistenziale” di Katia è proiettata alla perfezione tra le foto del profilo Instagram, dove vanta ben 458 mila follower.

Gli ammiratori si dividono tra amanti del Grande Fratello e una semplicità e naturalezza fuori discussione. Così Kata ha “incendiato” l’atmosfera attorno alla sua sensuale femminilità, mentre indossa, lentamente e in maniera accattivante un paio di calze firmate. Il tutto con la compostezza e la solarità che contraddistinguono la sua notorietà in pubblico.

LEGGI ANCHE —–> Roshelle, top bagnato e improvvisamente trasparente: reggiseno in vista – FOTO

Per i follower, Katia non ha mai assaporato le ingurie estetiche del tempo, anzi per lei esiste sempre un buon motivo per rinnovarsi alla luce del sole, senza mai perdere contatto con i punti “cardine” della bellezza angelica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter