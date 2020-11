Wanda Nara: la moglie di Icardi si trasforma in sirena -FOTO

Wanda Nara, la moglie di Icardi, condivide su Instagram tutta la sua sensualità. Il calciatore deve stare attento a non farsela scappare….

Molti invidiano la fortuna che ha avuto il calciatore Icardi ad avere come moglie la bella Wanda Nara. Una donna solare, brillante, di una simpatia unica ma soprattutto di un bellezza stravolgente. Ormai il pubblico italiano la può seguire soltanto sui social, visto che lei e suo marito si sono trasferiti a Parigi e non può più commentare le vicende della casa del Grande Fratello Vip. Fino all’anno scorso infatti, Wanda era una degli opinionisti scelti da Alfonso Signorini, ma oggi ha preso il suo posto Antonella Elia.

Wanda Nara, la moglie di Icardi fa impazzire il web

L’argentina prima di diventare la moglie di Icardi è stata insieme ad un altro calciatore Maxi Lopez dal quale ha avuto tre figli. Oggi quindi è la mamma di cinque bambini, gli altri due sono dell’attuale marito. Ormai Icardi e Nara sono una coppia perfetta che vive in un piccolo paradiso terrestre in quel di Parigi, dove il calciatore gioco con il Paris Saint Germain. Così mentre il marito si allena con la sua squadra, l’opinionista si rilassa in un centro benessere trasformandosi in una sirena.

Visualizza questo post su Instagram comme une sirène 🧜‍♀️ Otoño invierno en Casa Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:56 PST

“Come una sirena” scrive su Instagram mostrando più che la coda il suo lato B. La foto ha fatto subito il giro del web.

