Bianca Atzei sfida il freddo. Gonna corta e posa sexy in giro per Milano – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica una serie di scatti sul suo profilo Instagram in giro per Milano. Scopriamo chi è l’autore

Bianca Atzei: cantante ma non solo. La ragazza ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello show business a 360°. Cresciuta a pane e Whitney Houston, ha coltivato la sua grande passione per la musica fin dalla più tenera età. Impegno e costanza l’hanno portata alla meta.

Ne ha fatta di gavetta. I sacrifici realizzati nel corso degli anni hanno aperto per lei le porte del palco più importante per i cantanti italiani, quello del Festival di Sanremo. Nata a Milano, classe 1987, ha origini sarde. La sua voce particolare ha sfumature roche e graffianti. Non ha come fonte d’ispirazione solo grandi nomi internazionali ma è stata influenzata da sonorità degli interpreti nostrani degli anni Sessanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Ha collaborato con Alex Britti, con Kekko Silvestre (frontman dei Modà), Ultimo, Il Cile. Ultimamente si è cimentata anche nelle vesti di autrice. Nel 2019 infatti esce il singolo La mia bocca che porta la sua firma. Sente tantissimo la mancanza delle performance dal vivo. Il Coronavirus ha bloccato tutti gli spettacoli e i concerti. La stessa Bianca Atzei ha espresso il suo sentimenti di rammarico sui canali social.

Leggi anche >>> Elettra Lamborghini, dopo il matrimonio la disastrosa previsione

Bianca Atzei in giro per Milano. Tripudio di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

In una Lombardia finalmente promossa in zona gialla, Bianca Atzei è libera di poter fare liberamente una passeggiata tra le vie di Milano.

Lei stessa ne dà prova grazie ad una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Maglioncino scuro, stivaletti, cappotto ma non rinuncia ad un tocco sensuale. Indossa anche una gonna corta, fantasia scozzese, che lascia scoperte le sue bellissime gambe.

Chi è l’autore delle fotografie in questione? Si tratta di Stefano Corti, classe 1985, inviato della trasmissione Le Iene, uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal pubblico giovanile.

LEGGI ANCHE –> Katia Pedrotti, su la gonna sotto l’albero di Natale: sorpresa favolosa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO CORTI (@stefanocorti85)

Bianca Atzei era stata al centro del gossip per una storia avuta con il pilota Max Biaggi. Ha ritrovato la felicità tra le braccia di Stefano. Di lui ha detto: “Mi fa sempre ridere. Riesco a vedere la vita da una nuova angolatura grazie a lui. Ho capito che bisogna prendersi meno sul serio nella quotidianità”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter