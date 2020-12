Nuovo Dpcm, Conte ufficializza le nuove misure fino a gennaio: i dettagli

Il premier Conte in conferenza stampa ha ufficializzato le norme da seguire con un nuovo Dpcm contenente le regole che saranno in vigore da domani 4 dicembre al 6 gennaio 2021

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per parlare del nuovo Dpcm che andrà in vigore da domani e sarà valido fino al 6 gennaio. Da Palazzo Chigi il premier ha detto che “Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico”. Bisognerà porre grandissima attenzione e ci vorrà un costante impegno da parte di tutti i cittadini per contrastare l’epidemia in atto da Coronavirus fino a che sarà possibile avere un vaccino. Per quanto riguarda le Regioni, tutte saranno gialle “in prossimità del Natale”. Conte ha detto che si vuole evitare una chiusura totale dell’Italia: “Stiamo evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano ma non possiamo abbassare la guardia”. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada è ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata”.

Il nuovo Dpcm: le parole del premier Giuseppe Conte

Come già trapelato nelle scorse ore nel periodo in cui sarà in vigore il nuovo Dpcm saranno vietate ancora le vacanze sulla neve e le crociere. Chi viaggia al di fuori dei confini italiani dovrà sottoporsi a quarantena al ritorno. In questo periodo i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. Per quanto riguarda il pranzo con i parenti, così si è espresso il premier Conte sulle nuove norme contenute nel nuovo Dpcm per le feste natalizie: “Dobbiamo intenderci: noi non possiamo entrare nella case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni, ma introduciamo una forte raccomandazione, cerchiamo tutti di rispettarla”.

“Quella di non ricevere a casa persone non conviventi, è una cautela essenziale per noi stessi e per proteggere i nostri cari”, con queste parole Giuseppe Conte ha proseguito la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi sulle misure di contenimento della pandemia da Covid.

