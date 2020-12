Un terzo misterioso monolite è apparso in California. Il lucido pilastro di metallo è identico a quello scomparso dallo Utah e riapparso in Romania.

LEGGI ANCHE >>> Estetista uccide madre e figlia con 30 coltellate: arrestata

È passato quasi un mese dalla misteriosa scomparsa del monolite dal deserto dello Utah. La demolizione della struttura dall’area privata degli Stati Uniti è divenuta virale in breve tempo sui social media; in parte grazie anche alla somiglianza del pilastro a quello rappresentato nel film fantascientifico di Starley Kubrick: “2001: Odissea nello Spazio”. Il 27 novembre, un’altra struttura simile era apparsa in Europa. Questa volta in Romania: esattamente sulla collina Batcas Doamnei, nella città di Piatra Neamt. Centinaia di persone sono uscite per fotografare gli oggetti tanto brillanti quanto misteriosi, quasi alieni. Ieri, mercoledì 2 dicembre, è stato notato un nuovo, il terzo, monolite. A seguire il twitter riassuntivo delle apparizioni e scomparse dei monoliti fratelli.

IL MISTERO DEL MONOLITE SI SPOSTA IN CALIFORNIA

A brief history of the 2020 #Monolith appearances: Utah Monolith

👉🏼installed in 2015

👉🏼discovered Nov 18, 2020

👉🏼vanished Nov 27, 2020 Romania Monolith

👉🏼discovered Nov 27, 2020

👉🏼vanished Dec 1, 2020 California Monolith

👉🏼discovered Dec 2, 2020 What happens next? pic.twitter.com/GCIm2w1v98 — 🚀✨It’s Full of Stars✨🚀 (@IFOS9000) December 3, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scoperta agghiacciante: cadavere ritrovato in un bosco

Questa volta, il pilastro è apparso in California e si innalza in cima alla Pine Mountain di Atascadero, un piccolo rilievo della città. Secondo quanto riporta il notiziario locale, la presenza dell’enigmatica struttura è stata scoperta da dozzine di escursionisti, i quali hanno immediatamente postato le foto sui social networks. Tuttavia, The Atascadero News riferisce che a differenza del gemello dello Utah, saldamente ancorato sulle rocce, il nuovo monolite di Atascadero, circa 91 kg, sembra leggermente instabile; ma l’altezza e il materiale, acciaio inossidabile, sono molto simili al primo oggetto scomparso. La notizia continua a riecheggiare su tutti i social media del web: da Instagram a Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Influencer e fotografo arrestati per servizio fotografico “sexy” alle piramidi

La storia del monolite è un continuo mistero. La sua origine rimane ignota, così come l’identità di chi l’ha rimosso e in seguito fatto riapparire nelle aree più disparate del globo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte The Guardian, The Atascadero News