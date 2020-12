Scoperta agghiacciante: cadavere ritrovato in un bosco

Sabato mattina, gli agenti hanno ritrovato un cadavere in un bosco adiacente al castello di Gwrych: ambientazione di un reality show.

Lo scorso sabato, 28 novembre, gli ufficiali della polizia hanno ritrovato un cadavere in un bosco di Abergele, in prossimità del castello di Gwrich, ambientazione di un noto realiy show TV, spostato dalla sua solita ambientazione a Dungay in Australia, a causa della pandemia Covid-19. Il cadavere è stato ritrovato intorno alle ore 11 di mattina vicino alla Lady Emily’s Tower, localizzata nel Galles del Nord. Nel luogo in cui è stata scoperta la salma è stato girato di recente “I’m a Celebrity…Get me out of here!”. Nel programma in questione le celebrità sono in competizione tra loro e per vincere devono sopravvivere in una giungla. Secondo quanto riferisce un portavoce della polizia del Galles del Nord, gli agenti erano stati avvisati dell’agghiacciante scoperta dal Welsh Ambulance Service: erano le 10.57 di sabato mattina. A seguire i dettagli della scoperta.

IL CADAVERE DI UN CICLISTA

La salma sembra appartenere a un ciclista, poiché l’uomo è stato ritrovato vicino a una mountain bike. Gli ufficiali hanno dichiarato che non ci sono testimonianze di circostanze sospette relative alla morte dell’uomo. Le indagini continuano; e gli investigatori, informati della scoperta direttamente dai paramedici, hanno perquisito diverse abitazioni nella zona dove la macchina della vittima è stata parcheggiata. Il cadavere è stato ritrovato circa una settimana dopo il decesso di Sharn Iona Hughes, 58 anni. La donna è morta investita da un’auto mentre cercava di scattare una foto al medesimo castello.

Lo spettrale castello di Gwrych fu costruito nel 1810 sul terreno di una casa medievale. I suoi 250 acri di giardini e terreni sono considerati appartenenti a un’area intrisa di mistero.

