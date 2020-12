Inter-Bologna, le pagelle e il tabellino della sfida tra nerazzurri ed emiliani valida per la decima giornata di campionato.

L’Inter, dopo la bella vittoria in Champions League, vince anche in campionato e continua la sua rimonta in classifica. I nerazzurri, battendo per 3 a 1 il Bologna, si sono portati momentaneamente in seconda posizione alle spalle del Milan (a soli 2 punti di distacco). Gli emiliani, invece, restano al decimo posto ma domani potrebbero scivolare molto in basso. Quest’anno la lotta per non retrocedere sembra alquanto complicata dal momento che nessuna squadra sta sfigurando.

Inter-Bologna, il tabellino e le pagelle della sfida

Importante successo per l’Inter che battendo agevolmente il Bologna sale al secondo posto in classifica con 21 punti raccolti in dieci turni di campionato. I nerazzurri, dopo pesanti difficoltà e alcuni pareggi di troppo, stanno iniziando a inanellare risultati importanti. La banda di Conte, inoltre, ha ancora una speranza per superare la fase a gironi in Champions League. I rossoblu, invece, si fermano dopo due preziosi successi consecutivi contro Sampdoria e Crotone. Da segnalare la grandissima prestazione di Hakimi: il terzino arrivato in estate è imprendibile e sigla una doppietta. Nel tabellino ci sono anche Lukaku, che apre le danze), e Vignato, che regala la speranza di una rimonta per soltanto tre minuti.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6 (83′ D’Ambrosio s.v); Hakimi 8 (71′ Darmian 6), Vidal 6 (71′ Barella 6), Brozovic 6.5, Gagliardini 6, Perisic 6.5; Lukaku 7 (71′ Martinez 6), Sanchez 6 (90′ Eriksen s.v). All: Conte

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Medel 5 (63′ Dominguez 5.5), Danilo 5; De Silvestri 5.5, Schouten 5.5, Svanberg 5 (63′ Vignato 6.5), Soriano 5.5, Hickey 5.5 (63′ Khailoti 5.5); Palacio 5.5 (79′ Vergani s.v), Barrow 5.5 (79′ Rabbi s.v) . All: Mihajlovic

Arbitro: Paolo Valeri

Reti: 16′ Lukaku (I), 45′ Hakimi (I), 67′ Vignato (B), 70′ Hakimi (I)

MIGLIORE IN CAMPO: Hakimi

L’Inter, dopo la fondamentale partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk, sfiderà il Cagliari domenica prossima alle ore 12.30; il Bologna, invece, ospita la Roma nel match delle ore 15 di domenica prossima.

