Laura Pausini risposta choc ad un fan di Instagram: “Forse ti interessa meno…”

La cantante Laura Pausini ha zittito un fan di Instagram che la criticava dopo aver raggiunto l’apice del successo: “Meno per la…”

La cantante 46enne di Faenza, Laura Pausini ha difeso a spada tratta la sua avventura Iberica, a discapito di un commento “fuori luogo” di un fan di Instagram.

La crescita professionale della voce melodiosa, più amata e apprezzata del 2020 è arrivata all’apice del successo, sbarcando con il suo team di artisti in Spagna. E’ proprio quì che Laura ha portato tutta la sua esperienza creando una squadra di giovani promesse, esibizionisti del talent show, corrispondente al nostro “The Voice Italy”.

Laura ha trionfato, aiutando due componenti della sua compagine di artisti a salire sul podio dei grandi di La Voz Espana. Un terzo e un primo posto, raggiunto non senza sudore alla fronte, con Kelly Isaiah, un talento ambitissimo della musica iberica che qualche puntata aveva racimolato un’amara e deludente eliminazione. Ma lo sprono di Laura Pausini è stato determinante, nell’affidargli le chiavi per una nuova possibilità

Laura Pausini, un anno da record “macchiato” da una considerazione fuori luogo: la risposta

Il successo per Laura Pausini ad oggi non si chiama “Arena di Verona”, piuttosto che “Festival di Sanremo”, dove ha centrato la vittoria, nella sezione “Novità” con il brano musicale de “La solitudine”.

La maggiore notorietà avviene sulle piattaforme social e in particolar modo su Instagram, dove può condividere con la sua classica “pazzia” gioiosa una eventuale vittoria al raggiungimento di un traguardo. D’altronde Laura ha tutte le carte in regola per poter vantarsi, in quanto unica ad aver centrato l’obiettivo di realizzarsi anche fuori dai confini italiani.

Dalla sua parte ci sono più di un miliardo di ascolti su Spotify e una carriera limpida di successi, guarnita di ben 70 dischi d’oro e 180 di platino. L’intraprendenza, il coraggio e la forza di credere in se stessi sono gli ingredienti principali di un successo senza tempo, condiviso, come se non bastasse anche sui social network.

Durante la cerimonia perpetua della sua “figlia” prediletta della musica, uno dei follower ha fatto imbufalire la coach di La Voz Espana con un commento poco appropriato all’argomento: “Perdonami Laura ma dei talent dell’America Latina NON CE NE FREGA NIENTE!”

Non l’ha presa affatto bene la Pausini, che ha così rincarato la dose: “Forse della geografia interessa ancor meno. La Spagna è in Europa!”. La polemica di Laura non fa una piega e dimostra ancora una volta lo spirito da protagonista, ausiliare dei suoi successi fuori confine