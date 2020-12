Rosita Celentano, bellezza celestiale fra le nuvole: follower al settimo cielo – FOTO

L’ex concorrente di Ballando Con Le Stelle, Rosita Celentano fa rima con le nuvole e il cielo limpido: purezza interiore unica

L’abbiamo vista sotto i riflettori del grande schermo televisivo di Rai 1. Dal tumore improvviso a “Ballando Con Le Stelle”, il tragitto è stato prevalentemente tortuoso, ma Rosalinda Celentano ce l’ha fatta ad aiutare la sorella Rosita, grazie alle “opere” di coraggio e la forza interiore del suo spirito, trasferita in tempi prematuri. Durante le anteprime della trasmissione più seguita dal pubblico del “Sabato sera”, Rosita avrebbe dovuto ballare al fianco di Samuel Peron. Poi però la svolta decisiva arriva poco dopo il tampone, risultato positivo. Ed ecco che all’esibizione sulla pista più gratificante della Rai si presenta Tina Hoffmann. La compagna di viaggio di un’esperienza indimenticabile ha rispecchiato alla grande il suo rapporto con le scelte d’amore. Dimostrare a tutti l’omosessualità non è stata impresa facile, ma ora a Rosita le riesce tutto più facile farsi notare in pubblico senza minimo pudore

Rosita Celentano, un giorno meraviglioso

Non si era mai sentita così felice e bene con se stessa. La figlia del più noto showman di Rai 1, Adriano Celentano questa volta è arrivata all’apice della beatitudine.

Per lei non è stato assolutamente facile nascere sotto lo stesso tetto di due personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo: Adriano e Claudia Mori. Con loro, la primogenita Rosita si è resa protagonista di un ruolo di spicco, apparendo determinata e sicura di sè in alcune pellicole cinematografiche come “Yuppi Du” e “Geppo Il Folle”. Due successi sotto le stelle che hanno rilanciato alla grande le sue doti di poetessa e scrittrice

Rosita Celentano dimostra tante affinità, come quella con i social network, dove ormai si è circondata di tanti amici e ammiratori. L’ultima apparizione di successo, dopo il Festival di Sanremo ’89, nelle vesti di conduttrice, Rosita ha alimentato la notorietà su Instagram, dove ad oggi vanta 57,6 mila follower.

Una bellezza celestiale, pura e semplice sembra toccare il cileo con la testa. Felice e spensierata “fra le nuvole” si circonda di persone speciali. Insieme a lei, i follower si sentono al “settimo cielo”: “L’Anima più bella che conosco della Tvb😘❤️💋; Splendida 😊; Buona serata 😘 👍🙏☀️❤️“

