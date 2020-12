Maschera capelli all’uovo: ricette efficaci e semplici da preparare!

L’uovo è sicuramente uno degli ingredienti di bellezza più efficaci. Basti pensare che è presente nella maggior parte delle ricette di bellezza per la cura dei capelli.

Esistono tanti trattamenti che contengono il tuorlo d’uovo. Si tratta di un ingrediente in grado di rafforzare la chioma e farla diventare più luminosa e splendente. Un’occasione importante per evitare che i capelli cadano oppure si brucino.

Se volete sfoggiare dei capelli setosi e forti, allora dovete provare almeno una volta nella vita un trattamento a base d’uovo. Sbattete, dunque, un uovo e spalmatelo sui capelli. Il tuorlo contiene grassi e proteine, oltre ad idratare in maniera naturale. Per quanto riguarda, invece, l’albume è in grado di eliminare l’eccesso di oleosità. Per avere dei buoni risultati, dovete lasciarlo in posa e poi risciacquare con acqua fredda.

Realizzare maschera per capelli a base d’uovo

Per evitare di ricorrere a trattamenti chimici, che a lungo andare possono danneggiare i capelli, scegliete delle maschere naturali.

Tra le maschere a base d’uovo più efficaci c’è anche quella con olio, tuorlo d’uovo e miele. Si tratta di una maschera che può dare brillantezza ai capelli, facendoli diventare morbidi e semplici da maneggiare.

Per prepararla dovete munirvi di 1 tuorlo d’uovo, 3 cucchiai di miele e 3 cucchiai di olio d’oliva. Sbattete, poi, il tuorlo dentro un recipiente, unite l’olio d’oliva e mescolate tutto. Incorporate il miele fino ad ottenere un composto più omogeneo. Una volta pronta, applicatela sui capelli asciutti e fate dei massaggi circolari sul cuoio capelluto. Lasciate in posa per 20 minuti e sciacquate con acqua tiepida.

Si possono unire all’uovo anche gli oli vegetali. Versate l’olio vegetale dentro una ciotola e aggiungete anche l’uovo, per poi mescolare tutto. Appena pronta, applicate la maschera su tutti i capelli, dalle radici alle punte.

LEGGI ANCHE –>Far crescere i capelli velocemente: rimedi casalinghi efficaci!

Lasciate in posa per 25 minuti, per poi sciacquare i capelli e lavate i capelli con shampoo e balsamo.

Si può creare anche una maschera con uovo, senape e olio. In questo caso, servono 1 uovo, 1 cucchiaio di senape in polvere, 3 cucchiaio di olio d’oliva e 3 cucchiai d’acqua.

Altre maschere a base d’uovo

Il primo passaggio è mettere dentro una tazza la senape in polvere e aggiungere anche l’acqua tiepida. Prendete l’uovo e sbattetelo e amalgamate tutto. Incorporate anche l’olio e mescolate. Applicatela sul cuoio capelluto e sulle radici dei capelli e lasciate agire per 5 minuti e sciacquate. Procedete con lo shampoo e il balsamo e fate questo trattamento una volta a settimana per circa un mese e mezzo. I risultati saranno visibili nel giro di poco tempo, vedrete!

Potete optare anche per un’alternativa economica, realizzando una maschera con uovo e aceto. Munitevi di un tuorlo d’uovo, ½ cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di aceto di mele, 3 gocce di olio d’oliva e 1 cucchiaio di acqua calda.

Sbattete il tuorlo d’uovo dentro una tazza e aggiungete il miele, l’aceto e l’olio. Amalgamate tutto e aggiungete l’acqua calda a poco a poco. Inumidite i capelli e distribuite la maschera sul cuoio capelluto e lasciate agire per 20 minuti e sciacquate con l’acqua calda.