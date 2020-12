Far crescere i capelli velocemente: rimedi casalinghi efficaci!

Come contrastare la caduta dei capelli. Ecco dritte e consigli su come far crescere i capelli velocemente. I rimedi migliori.

La problematica della caduta dei capelli colpisce psicologicamente milioni di italiani. Inoltre, il prezzo che ormai hanno raggiunto alcuni integratori che permettono di bypassare questo problema per molte famiglie italiane appare troppo impegnativo. .

Tuttavia esistono alcuni metodi e rimedi casalinghi che possono aiutare a portare alcuni vantaggi e a far ricrescere velocemente, oltre che rinforzare il cuoio capelluto.

Far crescere i capelli velocemente: i consigli utili

Avere bei capelli per molti, uomini e donne indistintamente, è spesso rilevante per la propria autostima. La caduta dei capelli può provocare a lungo andare un problema anche di natura psicologica.

Tuttavia è bene sottolineare che i capelli non durano tutta la vita, ma vanno incontro a cicli fisiologici di crescita, evoluzione e caduta. E’ normale, quindi, perdere una certa quantità in un arco di tempo.

Se questa caduta è molto anomala, però, è consigliabile fare un esame e un consulto con tecniche mediche scientifiche, in modo da capire eventuali problemi alla base del nostro cuoio capelluto.

Il primo segreto per una buona crescita del cuoio capelluto è sicuramente curare l’alimentazione permettendo al nostro organismo di avere sempre a disposizione le sostanze che sono necessarie per il cuoio capelluto.

Anche i capelli come tutte le cellule del nostro corpo dipendono dal cibo che mangiamo; senza il giusto apprto di nutrienti, infatti, i nostri capelli nel tempo appariranno visibilmente più opachi, sottili e fragili. La giusta alimentazione per capelli sani deve contenere vitamine e minerali importanti come la biotina, il ferro, lo zinco e la vitamina A, che aiutano a mantenere i capelli, ma anche la pelle e le unghie in ottime condizioni.

Per questo nella nostra alimentazione non dovrebbero mai mancare alimenti come il salmone, sardine, sgombri e merluzzo, ricchi di acidi grassi omega-3, che nutrono le ghiandole sebacee attorno al follicolo pilifero, per capelli più lucenti.

Anche le vitamine presenti nei mirtilli, kiwi, papaya, fragola migliorano la circolazione sanguigna e la produzione di collagene che rafforza il fusto del capello.

Tuttavia, a volte, l’alimentazione da sola non è in grado di avere più velocemente capelli sani e forti. A questo si aggiungono i vari integratori presenti in commercio, che sono in grado di apportare sostanze come calcio, silicio, zinco e ferro.

I rimedi naturali più efficaci

Tra i rimedi naturali, oltre alla cura per se stessi e al principio di “siamo ciò che mangiamo” di ippocratiana memoria, i migliori rimedi per far crescere i capelli sono:

Aceto di mele: favorisce l’apertura dei pori per catalizzare meglio le reazioni chimiche del nostro organismo;

favorisce l’apertura dei pori per catalizzare meglio le reazioni chimiche del nostro organismo; Miele : ha un’azione sia idratante che antiossidante;

: ha un’azione sia idratante che antiossidante; Olio di cocco: ha una funzione molto importante nel rinforzare velocemente il cuoio capelluto e sembra avere anche una azione di prevenzione della caduta. È possibile applicarlo dai 30 ai 60 minuti prima dello shampoo oppure anche dopo se si preferisce un effetto più lucido;

L’olio di ricino: ha moltissime proprietà molto importanti per il nostro organismo e tra queste ci sarebbero anche le proprietà lenitive atte a rinforzare i capelli secchi svolgendo anche una azione anticaduta.

Un consiglio importante oltre all’assunzione di una buona alimentazione e di alcuni prodotti a basso costo è sicuramente quello di effettuare uno shampoo nel migliore dei modi.

Lo shampoo non deve essere visto come un’azione automatica piuttosto come una coccola che facciamo ad una parte del nostro corpo. Per questo motivo bisogna massaggiare bene il cuoio capelluto durante il lavaggio, poiché solo così si può attivare la circolazione e quindi la crescita capelli.

Frizionare la testa permette di irrigare e ossigenare il cuoio capelluto in modo sia da nutrirlo ma soprattutto di rinforzarlo.

