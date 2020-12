Cristiano Malgioglio nel mirino per le parole a Tommaso Zorzi: “Resterai solo”. Al Grande Fratello Vip il famoso cantante ha fatto un discorso all’influencer che non è piaciuto al pubblico

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono separati da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e l’influencer sta vivendo davvero male questa situazione, soprattutto quando ha capito di essersi innamorato del suo amico. A farglielo dire è stato Cristiano Malgioglio, che il giorno dopo l’uscita del concorrente ha deciso di parlare con il ragazzo e di capire il motivo del suo malessere. Ora che Tommaso ha rivelato tutto, stasera avrà un confronto con l’amico che è partito da Milano per andare a rassicurarlo e a dirgli che questo non cambierà nulla.

Grande Fratello Vip, bufera su Cristiano Malgioglio dopo le parole a Tommaso Zorzi

Oggi ha parlato un po’ con Tommaso per capire come sta trascorrendo questi giorni dopo la sua confessione, e lui ha risposto che sta cercando di restare tranquillo perché non ha fatto niente di male. Cristiano ha risposto dicendogli che, quelli come loro due, sono destinati a rimanere soli. Un discorso che non è piaciuto molto al pubblico, un po’ perché non è vero che gli omosessuali sono destinati ad un destino così atroce, soprattutto al giorno d’oggi. E un po’ perché Tommaso è molto vulnerabile al momento e non sono queste le parole di cui ha bisogno.

Sui social gli utenti stanno chiedendo a gran voce ad Alfonso Signorini di rimproverare Malgioglio per quanto detto: stasera vedremo cosa succederà in puntata.