Come addobbare casa per Natale: idee e spunti originali!

Il Natale sta per arrivare. Quale occasione per addobare la casa. Andiamo a scoprire idee e spunti per un Natale super!

Il Natale è la festività per eccellenza della tradizione cristiana; è il momento dove i ricordi e i sogni prendono il sopravvento anche sui pensieri più tristi, che, soprattutto in questo periodo tormentato dal coronavirus, sono sempre maggiori.

Tutti ci prepariamo a rendere la casa più accogliente per la nostra famiglia e le nostre persone più care. Il natale può essere considerato un vero mood, un’appendice della nostra personalità che trova libero sfogo di manifestarsi in un mix di colori e ingegno.

Vediamo quindi insieme quali possono essere gli addobbi per la casa in modo da far breccia nella mente e soprattutto nei cuori dei nostri cari.

Avete le idee chiare su come addobbare casa?

La prima regola è: avere le idee chiare. L’addobbo della casa deve fin da subito dettare quella che è la nostra personalità e quello che vogliamo comunicare. Una buona idea è aver chiaro, ad esempio, i colori da utilizzare per arredare sia l’esterno che l’interno della casa.

Se siete più propensi a quello che è lo spirito classico di natale ovviamente i colori che richiamano il natale dovranno essere preponderanti. Ecco quindi che è impossibile non pensare ai colori come rosso, oro, verde e argento per addobbare ogni singolo angolo della nostra casa.

Se, invece, siete più moderni e minimalisti potete osare di più e dare libero sfogo ad un Natale diverso ma non per questo da vivere meno intensamente.

L’addobbo per un Natale che si rispetti e che faccia venire in mente le tradizioni è sicuramente l’albero di Natale.

Per l’addobbo dell’albero di Natale si può pensare facilmente a tante idee ognuna della quali può essere facilmente reperita nei mille negozi natalizi sparsi in ogni città.

Per questo possiamo pensare, ad esempio, ad un addobbo di Natale in stile nordico ed essenziale che ci porta senza fronzoli alla magia, sobria non è necessario decorare con sfarzo per restituire magia ed eleganza.

Se abbiamo una famiglia dalle forti tinte femminili possiamo, invece, pensare ad accenti rosa per un Natale che sa di atmosfere fiabesche. L’albero, quindi, può impreziosito da palline e nastri che potrebbero far vivere alle donne del nostro cuore l’idea di trovarsi in un mondo magico.

Per voler vivere a pieno lo spirito del Natale con paesaggio innevato possiamo, invece, optare per il bianco, che regala l’illusione di un paesaggio innevato nel quale si accendono stelle di azzurro: le decorazioni dell’albero e del festone sul camino. I grandi classici che non deludono mai!

Finito con l’interno possiamo pensare di dare anche un tocco a chi vede la nostra casa dall’esterno in modo che ognuno abbia ben in mente come noi ed i nostri cari viviamo questi giorni.

Altri consigli su come addobbare casa per Natale

Se possediamo un giardino potremmo optare per l’installazione a tema natalizio di personaggi gonfiabili oppure nani decorati con temi natalizi. Se, invece, abbiamo poco spazio ma lo vogliamo far risaltare possiamo con l’installazione di temi luminosi e su questo punto, soprattutto nell’ultimo periodo c’è davvero da sbizzarrirsi.

Chiudiamo con una chicca: per fare breccia davvero nel cuore delle persone più care possiamo anche cercare di toccare gli altri sensi. Potremmo installare negli angoli della nostra casa delle candele profumate che abbiamo in sé i profumi del Natale. Sarà sicuramente il quid che vi farà notare dalle persone che vi verranno a trovare.

Queste sono solo alcune delle idee ma per un natale che si rispetti e per tornare bambini il mio ultimo consiglio è quello di dare libero sfogo alla fantasia. Perché a Natale si ritorna tutti bambini.

