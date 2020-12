Qatar 2022, il girone di qualificazione dell’Italia per i prossimi Mondiali

Il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022: la Nazionale dell’Italia testa di serie in un girone da cinque squadre

A seguire il sorteggio e le date delle partite dei gironi di qualificazione delle 55 nazionali europee in lizza per ottenere uno degli ambiti pass per i Mondiali Qatar 2022. Ricordiamo che la Nazionale dell’Italia partiva testa di serie e un girone da cinque squadre come tutte le altre nazionali che sono entrate nelle Final Four di Nations League.

Saranno qualificate al Mondiale le prime di ogni girone e le tre vincitrici dei playoff, che si giocheranno in gara singola fra ogni seconde dei gruppi e le due migliori vincenti dei gironi della Nations League restate escluse dalle qualificazioni.

Qatar 2022, il sorteggio e le date dei gironi di qualificazione al prossimo Mondiale