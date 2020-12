Champions League, il programma della 6^ giornata: la situazione delle italiane

Il programma della 6^ giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà impegnate anche le 4 squadre italiane partecipanti alla competizione.

Dopo il turno di Serie A, che si concluderà stasera con il match tra Fiorentina e Genoa, domani prenderà il via l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. In campo ci saranno anche le quattro squadre italiane che hanno preso parte alla competizione. Tra queste, solo la Juventus ha conquistato già un pass per gli ottavi di finale e si giocherà contro il Barcellona il primo posto del girone che potrebbe garantire un sorteggio più agevole. Inter, Lazio ed Atalanta, invece, hanno l’ultima chance per approdare alla fase ad eliminazione diretta.

Champions League, il programma della sesta giornata della fase a gironi: la situazione delle italiane

Torna la Champions League per l’ultimo turno della fase a gironi. Molti i verdetti già emessi, ma altrettanti quelli ancora da stabilire. Tra questi anche le sorti delle squadre italiane che scenderanno in campo tra domani e mercoledì. Ecco nel dettaglio la situazione di Juventus, Inter, Lazio ed Atalanta.

Juventus: i bianconeri sono l’unica squadra italiana ad aver ottenuto matematicamente già la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Pirlo adesso dovrà contendersi il primo posto del raggruppamento con il Barcellona. Per soffiare la prima posizione ai blaugrana, attualmente a pieno punteggio, i bianconeri dovranno vincere con almeno tre gol di scarto o con due, ma segnando almeno 3 reti, al Camp Nou, considerato lo 0-2 incassato a Torino all’andata.

CLASSIFICA GIRONE G

Barcellona 15

Juventus 12

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Lazio: i biancocelesti sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi occupando il secondo posto del girone alle spalle del Borussia Dortmund. Per avere la matematica certezza, agli uomini di Inzaghi basta un pareggio contro il Club Brugge nella sfida di domani. In caso di successo e di un eventuale passo falso del Dortmund contro lo Zenit, la Lazio potrebbe anche centrare il primo posto del girone. Primo posto che arriverebbe anche con un pari biancoceleste ed una sconfitta dei tedeschi, in virtù degli scontri diretti.

CLASSIFICA GIRONE F

Borussia Dortmund 10

Lazio 9

Bruges 7

Zenit 1

Inter: situazione molto complessa quella dei nerazzurri, l’unica squadra il cui futuro nella competizione dipenderà anche dall’altra sfida del girone. La squadra di Conte è attualmente ultima con 5 punti, ma potrebbe ancora avere chance di centrare gli ottavi. Per farlo, al Biscione, serve necessariamente una vittoria contro lo Shakhtar Donetsk mercoledì a San Siro. Oltre alla vittoria, i nerazzurri devono sperare che l’incontro tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non si concluda in parità. In quel caso, l’Inter finirebbe in Europa League. Se, invece, l’altra sfida del girone dovesse terminare con la vittoria di una delle due compagini, agli ottavi finirebbero la vincente della sfida ed i nerazzurri.

CLASSIFICA GIRONE B

Borussia Monchengladbach 8

Shakhtar Donetsk 7

Real Madrid 7

Inter 5

Atalanta: come per la Lazio, anche ai bergamaschi, per passare il turno, basta un pareggio nella sfida di mercoledì in trasferta contro l’Ajax, grazie al punto di vantaggio in classifica proprio sui Lancieri. In caso di sconfitta, invece, la Dea sarebbe costretta a salutare la competizione “retrocedendo” in Europa League. Impossibile, invece, centrare il primo posto del girone, ormai conquistato dal Liverpool di Kloop.

CLASSIFICA GIRONE D

Liverpool 12

Atalanta 8

Ajax 7

Midtjylland 1

Il programma della sesta giornata della fase a gironi

MARTEDI’ 8 DICEMBRE:

LAZIO-Club Brugge (ore 18:55 – GIRONE F)

Zenit- Borussia Dortmund (ore 18:55 – GIRONE F)

Barcellona-JUVENTUS (ore 21:00 – GIRONE G)

Dinamo Kiev- Ferencvaros (ore 21:00 – GIRONE G)

Chelsea – Krasnodar (ore 21:00 – GIRONE E)

Rennes-Siviglia (ore 21:00 – GIRONE E)

Lipsia-Manchester United (ore 21:00 – GIRONE H)

Psg- Basaksehir (ore 21:00 – GIRONE H)

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE

Ajax-ATALANTA (ore 18:55 – GIRONE D)

Midtjylland-Liverpool (ore 18:55 – GIRONE D)

Bayern Monaco- Lokomotiv Mosca (ore 21:00 – GIRONE A)

Salisburgo-Atletico Madrid- (ore 21:00 – GIRONE A)

Real Madrid-Borussia Monchengladbach (ore 21:00 – GIRONE B)

INTER- Shakhtar Donetsk (ore 21:00 – GIRONE B)

Manchester City- Marsiglia (ore 21:00 – GIRONE C)

Olympiacos- Porto (ore 21:00 – GIRONE C)

