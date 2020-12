Follicolite, i rimedi naturali e le creme fai da te per risolvere il problema!

La follicolite è un problema molto diffuso. Andiamo a scoprire nel dettaglio come intervenire. I rimedi naturali più efficaci.

Sono in molti, maschi e femmine, a combattere con la follicolite. Si tratta di un’infiammazione dei follicoli piliferi, connessa al proliferare di agenti virali, funghi o batteri che già normalmente si trovano sulla pelle ma che, in certi casi, possono diventare patogeni se innescati da stimoli provenienti dall’esterno.

La follicolite, infatti, può comparire dopo una depilazione piuttosto aggressiva o anche a causa di indumenti troppo stretti come anche una scarsa igiene.

Questa infiammazione, anche se può essere prevenuta, talvolta può sfociare in un problema serio in quanto può portare a bruciore, prurito e peli incarniti con relativo pus. Le zone più colpite solitamente sono i glutei, le ascelle o anche il collo perché sono le zone più soggette a sfregamento.

In nostro soccorso vengono numerosi rimedi naturali che, in molti casi, riescono a prevenire efficacemente la follicolite oppure a domarla.

Rimedi contro la follicolite: realizzare una maschera fai da te efficace

Il primo rimedio efficace è sicuramente la curcuma unito all’olio di cocco. Questi due ingredienti, infatti, miscelati rappresentano un’arma efficace contro i batteri. Non solo, il loro potere esfoliante è in grado di attenuare la follicolite, rimuovendo le cellule morte che ostruiscono i follicoli piliferi contrastano l’infiammazione alleviando dolore e prurito.

Per preparare la maschera occorrono un 1 cucchiaino di curcuma in polvere e 1 cucchiaio di olio di cocco biologico. All’interno di un recipiente, mescolate gli ingredienti per ottenere una pasta consistente. Spalmate il composto ottenuto sulle aree interessate e lasciate agire per un massimo di 2 ore.

Successivamente, rimuovete la crema con acqua tiepida, effettuando movimenti circolari e leggeri. Ripetete questo trattamento tuti i giorni finché non si arrivi alla guarigione della zona o delle zone interessate.

Il secondo trattamento è quello a base di olio d’oliva e melaleuca. Si tratta di un efficace rimedio dalle funzionalità antisettiche e antibatteriche. Sia l’olio d’oliva che l’olio di melaleuca sono in grado di detergere la pelle, favorendo il processo di guarigione.

Per la maschera servono 3 cucchiai di olio d’oliva e mezzo cucchiaino di olio essenziale di melaleuca. Dopo aver miscelato i due olii in un recipiente, massaggiate il composto sulle zone interessate e lasciate agire. Anche in questo caso, dovete ripetete il trattamento tutti i giorni fino alla completa guarigione.

Altri rimedi naturali per risolvere il problema

Veniamo ora alla terza tipologia di trattamento che prevede l’azione combinata dell’olio di origano e dell’olio di cocco. Anche l’olio di origano, infatti, ha una potente azione antibatterica e micotica. Se applicato sulla pelle, favorisce la guarigione dalle infezioni e, quindi, anche della follicolite.

Oltre a ciò, ha potere antinfiammatorio. Riesce ad agire anche sui piccoli brufoli che solitamente compaiono assieme alla follicolite e sui peli incarniti. Per la preparazione del trattamento occorrono 1 cucchiaino di olio di origano e 2 cucchiai di olio di cocco. Una volta mescolati i due ingredienti, massaggiate il composto sulle zone interessate dai 5 agli 8 minuti. Lasciate agire senza risciacquare.

Effettuate questa procedura tutti i giorni. Solo così, infatti, darete alla pelle il tempo di guarire e ristabilire il giusto equilibrio cutaneo.

