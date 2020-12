L’inattesa gaffe del comico italiano Massimo Boldi, ospite di Mara Venier, a ‘Domenica In’ spiazza gli spettatori.

Il comico italiano Massimo Boldi e l’attore romano Cristina De Sica sono stati ospiti nella trasmissione di Mara Venier nella giornata di oggi. Il motivo dell’amichevole convocazione da parte di una delle loro storiche amiche, come Mara, è stata la presentazione del loro nuovo cinepanettone. La nuova pellicola dal titolo In Vacanza su Marte sarà disponibile dal 13 dicembre sui canali digitali e su alcune piattaforme streaming. Nel frattempo però, durante la messa in onda del programma, qualcosa è andato storto ed ha fatto allarmare la sua conduttrice.

L’urlo di Mara in diretta a Massimo Boldi: “fermati!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi)

Prima che la presentazione ufficiale del film avesse inizio i due attori, protagonisti di innumerevoli vicende comiche dallo sfondo natalizio, si sono cimentati in una coreografia improvvisata. I passi e la melodia di Frank Sinastra, I’ve Got You Under My Skin, interpretata da Christian ricordano i tipici aneddoti contenuti nelle pellicole girate assieme nel corso degli anni. Ed il balletto sembra divertire a dismisura Mara, che inizialmente non sembra far caso ad un piccolissimo dettaglio. Fin quando l’attore romano, osservando le movenze di Massimo, si sbilancia con urgenza verso di lui interrompendo la canzone: “Dove vai?“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sabrina_ferillifanpage (@sabrina_ferillifanpage)

A seguire quanto detto da Christian interviene poi anche la stessa conduttrice, che decide di porre fine al goliardico e spensierato balletto. D’altronde tutti e tre non portavano la mascherina durante la trasmissione, e Mara rivolgendosi verso Boldi lo ammonisce: “fermati!“, effettivamente seppur in diretta tv non ci si potrebbe avvicinare a quel modo.

