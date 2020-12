Nonno e nipote in terapia intensiva: la lotta comune contro il coronavirus

Il nipote e il nonno stanno affrontando insieme la battaglia contro la malattia causata dal virus Covid-19.

Chris Emery e James Marshall sono entrambi ricoverati presso l’ospedale Sunderland Royal, Tyne and Wear, Inghilterra. Entrambi stanno affrontando la dura battaglia contro il coronavirus nello stesso reparto ospedaliero. Nonostante il nipote sia più giovane e attivo, Chris ha dichiarato di aver avuto molte più difficolta nella guarigione rispetto al suo parente più anziano. Il ragazzo ha appena 29 anni, mentre il nonno 82. Entrambi hanno contratto il virus e le loro condizioni sono state giudicate gravi. Attualmente sono ricoverati e sperano di poter lasciare il Sunderland Royal quanto prima insieme. A seguire i dettagli.

“GLI ANZIANI NON SONO VULNERABILI, MIO NONNO HA COMBATTUTO MEGLIO DI ME”

Così ha riferito il giovane Chris. Il contagiato è stato portato d’urgenza presso la struttura ospedaliera nelle prime ore di mercoledì mattina, 2 dicembre, e in seguito trasferito nel reparto coronavirus. L’analisi a raggi X ha diagnosticato all’uomo una grave forma di polmonite causata dal Covid-19. Dopo essere stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva, Chris è stato salutato dal nonno, anche lui nella struttura e in cura per Covid-19. La salute e le condizioni di entrambi sono migliori: nonno e nipote continuano a darsi forza e sostegno a vicenda. Il loro legame consente loro di trascorrere di buon umore le giornate all’interno del medesimo reparto. Il giovane ricorda l’esperienza terribile a contatto con l’infezione: “I miei polmoni erano in cattive condizioni e avevo bisogno di 10 litri di ossigeno l’ora per mantenere alti i miei livelli.”

Il ragazzo confessa di non sapere come ha potuto contrarre il virus poiché non aveva visto amici o membri della famiglia nelle settimane precedenti.

