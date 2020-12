Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini parla con lui: “Ti voglio così e mi manchi”. Sono trascorsi due giorni dall’uscita del concorrente dalla casa più spiata d’Italia

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono separati da due giorni, una separazione che in un modo o nell’altro è stato un trauma da entrambe le parti. Tommaso ha pianto tantissimo per due giorni, un dolore incolmabile e inaspettato, arrivato quando pensava di avere ancora tempo e modo di abituarsi al fatto che l’amico se ne sarebbe andato. In questi giorni ha cercato di recuperare un po’ di forze e di divertirsi come aveva promesso a lui di fare. Intanto Francesco, fuori dalla casa, lo sta sostenendo tantissimo su Instagram.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la dichiarazione di Tommaso Zorzi e lo sostiene

“Ti voglio così” Fra che guarda la diretta, e io penso al fatto che poteva esserci pure lui stasera, con loro. E piango di nuovo.

Sto continuando alla grandissima. #gfvip pic.twitter.com/URv0l0Omyv — una bimba di zia Mara. 🌻🌈🐍 (@bimbadiziamara) December 5, 2020

Ieri sera Tommaso probabilmente avrebbe voluto andare a letto piuttosto che partecipare alla festa, ma dopo una giornata passata a piangere si è fatto forza e si è divertito insieme ai suoi amici perché aveva promesso a Francesco che non si sarebbe lasciato andare. E così ha fatto. Intanto, da casa, Francesco guardava la diretta e ha pubblicato una storia su Instagram dove lo inquadrava: “Ti voglio così!”. E poi un’altra storia dove veniva ripreso Tommaso che dormiva da solo, esternando la sua mancanza di Francesco: “Missing you friend…”

Mentre nella casa Tommaso teme che l’amico lo dimentichi, Francesco sta facendo di tutto per mostrargli il suo sostegno e ha sottolineato che lo farà anche dallo studio quando ci sarà la puntata. Domani avranno modo di sentirsi e di salutarsi dopo due giorni di lontananza?