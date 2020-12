WhatsApp caratteri speciali, come cambiare font nelle chat dell’app

WhatsApp consente la possibilità di scrivere con caratteri speciali e di cambiare il font nelle chat dell’app di messaggistica istantanea

WhatsApp ha introdotto, da qualche tempo, la possibilità di personalizzare ulteriormente l’applicazione. Infatti non tutti sanno che è possibile cambiare font nelle chat dell’app. Si tratta di una novità che è stata apportata via server che farà felici gli utenti più esigenti, sempre alla ricerca di rendere più personale che mai la propria esperienza nell’app.

Insomma, chiunque potrà darà un tocco differente ai messaggi nelle proprie conversazioni. Vediamo dunque come inserire caratteri speciali su WhatsApp. I tipi di carattere che si potranno inserire sono grassetto, corsivo, barrato ovvero una combinazione tra di questi. In un primo momento si poteva eseguire solo la formattazione del testo tramite l’inserimento di alcuni simboli prima e subito dopo il testo stesso.

WhatsApp caratteri speciali, come inserire grassetto barrato corsivo e nuovo font FixedSys

Ora invece si può fare ciò anche attraverso un menu, eccetto che per un altro font. Difatti è possibile anche usare un ulteriore font carattere, denominato FixedSys. Per modificare il carattere di scrittura procedete in questa maniera. Se volete trasformare una parola in grassetto, prima di scriverla inserite *, vale a dire il simbolo dell’asterisco. Infine inserite quest’ultimo attaccato anche alla fine della parola in questione, senza mai eseguire spazi. Ad esempio, se volete scrivere la parola Ciao in grassetto, dovete scrivere *Ciao*. Così otterrete Ciao.