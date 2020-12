X-Factor, canta Manuel Agnelli e e si presenta sul palco “senza veli” – Foto

Il giudice di X-Factor si presenta sul palco a petto nudo mostrando un fisico asciutto. Indosso solo la chitarra e il pubblico impazzisce.

Oggi in onda su Sky l’ultima puntata di X-Factor, il noto talent show che ha tenuto incollati milioni di spettatori fino a stasera per scoprire chi trionferà in questa quattordicesima edizione.

Si apre la puntata con quattro duetti: i finalisti accompagnati dai loro coach interpretano le canzoni che fanno da apripista alla finalissima.

I primi a salire sul palco sono i Little pieces of marmalade che in coppia con Manuel Agnelli cantano Veleno degli Afterhours; prosegue Blind che insieme ad Emma canta La fine, di Nesli e riproposta da Tiziano Ferro; i terzi ad esibirsi N.A.I.P. e Mika con Lollipop, canzone proprio del cantatutore libanese; infine Casadilego è accompagnata da Hell Raton che cantano Stan di Eminem e Dido.

Agnelli nudo sul palco

Il primo ad esibirsi è stato proprio Manuel Agnelli con i Little pieces of marmelade che stupisce tutti aprendo le esibizioni con look aggressivo e inaspettato. Si presenta infatti senza maglietta, a torso nudo con un fisico ancora invidiabile e da vera rockstar.

Ad accompagnarlo i ragazzi in cui ha creduto sin dall’inizio che interpretano insieme a lui la sua celebre Veleno e si aggiudicano insieme a Blind e Casadilego l’accesso alla parte successiva dello show. Fuori invece N.A.I.P. , guidato da Mika che abbandona X-Factor, ad un passo dall’arrivo.

Manuel Agnelli ha letteralmente incantato il pubblico e già sul web lo inneggiano per l’incredibile performance che ha regalato agli spettatori di X-Factor.

Il frontman del gruppo alternative rock che da 35 anni è attivo nella musica italiana sorprende in questo modo i suoi fans con uno dei loro successi indiscussi del 1997.