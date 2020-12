Benzinai in agitazione: è sciopero, ma solo per tre giornate

I benzinai confermano la loro serrata con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio 16

Benzinai nuovamente in agitazione. E’ pronto lo sciopero per i prossimi giorni. E’ pronta la loro serrata con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16 dicembre. In autostrada lo sciopero andrà avanti dalle 22 di lunedì fino alle 14 di mercoledì. La conferma è arrivata da diverse organizzazioni di categoria: si tratta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. La decisione è arrivata vista la mancanza di un ristoro per i benzinai. Alcuni di essi sono piccole realtà e le restrizioni hanno ridotto notevolmente le entrate. “Una condizione che, già in questi giorni, sta causando sul territorio chiusure incontrollate e forzate, a causa della mancanza di liquidità e della impossibilità di acquistare forniture di prodotti“, annunciano gli esercenti.

Benzinai, parte lo sciopero

La situazione dei benzinai è stata difficile sin dall’inizio della pandemia. Già lo scorso 27 novembre le sigle sindacali e le associazioni di categoria avevano comunicato di non poter garantire più la copertura notturna sulla rete autostradale. “Non saranno più in grado di garantire l’apertura degli impianti. Con continuità e regolarità“, annunciavano Faib Fegica Figisc e Anisa in una nota congiunta. Inoltre, pur apprezzando gli sforzi del governo per la prima ondata, le federazioni rappresentative dei benzinai hanno ricordato che

“La distribuzione carburanti ha subìto in questo 2020 un vero e proprio tracollo che porta a registrare perdite di erogato e fatturato superiore al 40% sulla viabilità ordinaria e di circa il 70% su quella autostradale”.