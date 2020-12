La cantante Bianca Atzei spopola su Instagram con foto sensuali e ammiccanti. In bianco e nero è ancora più bella

In pista dal 2012, prima pubblicando dei singoli e poi partecipando al festival di Sanremo nel 2015, Bianca Atzei si è fatta strada nel mondo della musica ed oggi è una cantante affermata. Molti la conoscono non solo per le sue canzoni ma anche perché è molto attiva sui social, dove è seguita da quasi novecento mila followers. Apparentemente timida, la cantante invece è un insieme di energie che sul palco escono tutte allo scoperto. Le sue performance sono una scoperta dietro l’altra.

Bianca Atzei: cosa sappiamo sulla cantante?

Nata a Milano, classe 1987, Bianca Atzei ha origini sarde. La cantante ha iniziato fare musica fin da subito, infatti all’età di otto anni studiava canto. Appassionata alla musica di artisti come Whitney Houston e Mariah Carey, ma anche ai grandi interpreti italiani degli anni Sessanta. Per lei la vita non è stata facile, infatti durante il liceo ha avuto problemi di salute che però è riuscita fortunatamente a superare e così ha ripreso in mano la sua vita ed ha spopolato. Oggi è autrice di molti brani, l’ultimo è uscito questa estate. Ma oltre ad essere una brava cantante, è anche una donna di classe e su Instagram i followers impazziscono per lei. Le sue foto racchiudono tutta la sua bellezza e attraverso i suoi post esce fuori tutta la sua semplicità.

E’ infatti una donna acqua e sapone, semplice nel vestirsi e nell’approcciarsi con il pubblico che la segue. Nella sua ultima foto si mostra sensuale con quelle calze a rete e quella maglietta bianca e nera, che copre solo a metà e lascia fare pensieri fantasiosi a chi la guarda.