Attraverso un post su Instagram, Gianluca Vialli ha voluto ricordare Paolo Rossi, l’ex attaccante scomparso mercoledì all’età di 64 anni.

Questa mattina, il feretro del campione Paolo Rossi ha lasciato l’ospedale Le Scotte di Siena ed alle 15 verrà aperta la camera ardente allo stadio Menti. La morte dell’eroe del Mundial ’82 ha lasciato un vuoto incolmabile nel calcio italiano che si è stretto intorno alla famiglia di Rossi. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, anche sui social network, una volta diffusasi la triste notizia. Tra questi anche quello del capo delegazione della Nazionale italiana Gianluca Vialli che ha voluto ricordare Rossi attraverso un post su Instagram.

Paolo Rossi, il cordoglio di Gianluca Vialli su Instagram: “Una delle persone più belle che abbia mai incontrato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vialli (@lucavialli)



“Un idolo ed una delle persone più belle che abbia mai incontrato! Pablito per sempre“. Con queste parole, Gianluca Vialli, ex calciatore di Sampdoria e Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha voluto ricordare sul proprio profilo Instagram Paolo Rossi. Pablito è scomparso mercoledì dopo aver combattuto contro un male incurabile che lo ha portato via all’età di 64 anni. La notizia del decesso ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo che ha voluto rendere omaggio ad un campione indimenticabile.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, dunque, anche quello di Vialli che con Rossi non ha mai condiviso il campo da gioco, ad esclusione di un’amichevole con la Nazionale Italiana nel 1986 contro l’Austria, vinta in rimonta dagli Azzurri per 2-1. Entrambi sono stati convocati per il Campionato del Mondo in Messico del 1986, ma Rossi rimase in panchina per tutta la manifestazione, dalla quale l’Italia venne eliminata agli ottavi dalla Francia. Nel 2006 i due hanno fatto parte della squadra Sky, nella veste di opinionisti, per il Mondiale in Germania, vinto dalla nostra Nazionale. Sull’emittente satellitare Vialli e Rossi hanno condotto il programma di approfondimento Attenti a quei due ed hanno fatto parte per alcuni anni del team che ha seguito la Champions League.

Oggi alle 15 verrà aperta la camera ardente allo stadio Menti, mentre domani presso il Duomo di Vicenza verranno celebrati i funerali per dare l’ultimo saluto ad un campione che ha scritto la storia del nostro calcio.