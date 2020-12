Cristina Buccino in intimo: il web glielo vorrebbe strappare -FOTO

Cristina Buccino si mostra in intimo su Instagram e i fan impazziscono, le sue foto sono ormai virali e il web non può farne a meno

Una delle modelle italiane più belle, Cristina Buccino oggi è l’influencer che fa impazzire il web con le sue foto su Instagram. All’età di trentaquattro anni è una donna meravigliosa che ha bellezza da vendere. Calabrese, la showgirl ha tutti gli attributi che rimandano alla donna mediterranea. Ultimamente è molto attiva sui social, dove è seguita da due milioni e mezzo di followers che non hanno occhi che per lei. I suoi post diventano virali in un attimo specialmente se la modella si mostra in intimo.

Cristina Buccino: con il suo intimo il web sogna erotico

Una bomba esplosa sul web. Cristina Buccino è questo e molto di più. La modella è molto conosciuta anche se bisogna riconoscere che la sua notorietà sia uscita fuori non solo con il suo lavoro ma anche per la relazione che sembra avere con Andrea Iannone. Secondo il gossip i due continuano a frequentarsi ma né lei né il pilota hanno mai riferito nulla al riguardo. La modella è quindi nel mirino dei rumors, specie se si fa trovare in intimo in qualche foto su Instagram, avete visto l’ultima foto? Cosa avranno pensato i followers? “Morning” scrive sotto il post, ma la sua pubblicazione va oltre.

A letto, con la camicia bianca sbottonata e le mutande in mostra. Niente viso in primo piano solo il suo punto di forza, quello che piace al suo pubblico. E così non possono mancare commenti: “Che bel buongiorno”, “Buongiorno splendore”. Di certo Cristina non è abituata a critiche, sul suo profilo sono inesistenti. Le sue foto sono apprezzate da tutti…e non solo quelle.