Elisabetta Gregoraci nella casa si parla ancora di lei, Malgioglio mette in guardia Pierpaolo

La Gregoraci ha abbandonato lunedì scorso la casa del GF Vip, ma nel programma si parla ancora di lei e mica poco

Malgioglio parla a Pierpaolo di Elisabetta Gregoraci, che ormai ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per riunirsi con il suo amato bambino Nathan. Malgioglio non ci va tanto per la leggera e certo non usa mezzi termini nei confronti di Peripaolo.

Il cantante si rivolge al ragazzo e gli chiede come mai si sia innamorato della Gregoraci quando sapeva come era la sua situazione fuori. Inoltre lo rimprovera spiegandogli che tutti si ricorderanno di lui come di quello che si è preso la sbandata per la Gregoraci. Malgiogli insinua poi che Elisabetta abbia giocato con lui prendendolo anche in giro.

Parole pesanti quelle di Malgioglio verso Pierpaolo, gli da del rimbambito

Malgioglio incarna la dose e insiste con Pierpaolo dicendo che avrebbe dovuto farsi conoscere per la sua personalità e lasciare un segno che fosse solo suo e non legato ad un’altro concorrente. Il cantante non ci va certo per il sottile e insiste dicendo che da fuori Pierpaolo gli era sembrato un rinco…..nito per come si è fatto trattare e per come è cascato a suo dire nella trappola della Gregoraci. Maglioglio dice anche che gli ha fatto molta tenerezza quando si è messo a piangere nella sauna per le incomprensioni con Elisabetta. Poi si rivolge a Pierpaolo chiaramente e gli chiede “Tu non pensi che lei giocava con te? Magari l’ha fatto perché eri diverso dagli altri ragazzi”.

Conclude il suo pensiero Malgioglio dicendo che a parer suo, lei ha giocato con i sentimenti di Pierpaolo e che il simbolo del battersi il petto erano sicuramente per qualcuno fuori. Pierpaolo replica e si giustifica spiegando che lui vedeva negli sguardi di Elisabetta qualcos’altro, lui capiva che lei voleva essere corteggiata. Se però questo lo faceva solo per avere qualcuno di cui fidarsi lì dentro, oppure perché davvero gli piaceva non è chiaro all’ex velino. Lui sostiene che lei non è mai stata chiara nei suoi confronti e lo ha confuso molto perché di giorno diceva e faceva delle cose che poi in puntata smentiva puntualmente.

Pierpaolo prosegue spiegando che se lei avesse chiaramente detto che non voleva nulla da lui, l’avrebbe lasciata in pace. Inoltre dichiara di non essere innamorato di Elisabetta ad oggi ma non le è indifferente. Insomma questa storia non troverà mai un senso e tutti continueranno a dire la loro. Nonostante sia abbastanza chiaro che la Gregoraci si è avvicinata a Pierpaolo per motivi che vanno al di là dell’amore. Che ci abbia scherzato su ci può stare infondo a chi non piace essere corteggiata.

Tuttavia ciò che continua a stupire è l’atteggiamento di difesa che tutti hanno nei confronti di Pierpaolo come se fosse davvero un vitellino, è un uomo adulto in grado di difendersi da solo e di capire se una donna lo vuole o meno. Facendo passare poi la Gregoraci come la “cattiva” della situazione che lo ha preso in giro. Allora possiamo dire che Pierpaolo si è fatto prendere in giro perché i segnali c’erano tutti per pensare che poteva non essere interessata realmente.