GF Vip, fuori onda: scoppia la lite furiosa durante la pubblicità

È scoppiato il caos durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Alfonso ha chiesto ai quattro concorrenti al televoto, chi secondo loro, meritava di uscire dalla casa. Selvaggia Roma, Andrea Zelletta e Stefania Orlando hanno fatto tutti e tre il nome di Giacomo Urtis, che secondo loro si espone poco nelle dinamiche di gioco. Giacomo non si aspettava che Selvaggia facesse il suo nome, scelta molto coraggiosa perché i due sono molto amici, ma lei a malincuore ha voluto farlo perché crede che gli altri due siano più centrali nel gioco rispetto a lui. In un primo momento lui ha detto di non esserci rimasto male, poi durante la pubblicità ha attaccato la sua amica e non solo, anche Andrea Zelletta, dicendogli che fa parte dell’arredamento.

GF Vip, Giacomo Urtis contro Andrea Zelletta e Selvaggia Roma: litigio fuori onda

Andrea si è arrabbiato con Giacomo e gli ha fatto notare che questo attacco gratuito non ha senso, che lui ha fatto il suo nome perché è giusto che sia così, non sono legati ed è normale, e che piuttosto di prendersela con lui avrebbe dovuto prendersela con Selvaggia che è sua amica. Con lei condivide il letto, le giornate, e ci può stare che sia arrabbiato con lei, ma Andrea non è riuscito a capire perché questo attacco gratuito nei suoi confronti.

Andrea è stato il secondo vip salvo al televoto e sono rimasti soltanto Selvaggia e Giacomo, dunque le loro strade si separano. Riusciranno a chiarire fuori dalla casa?