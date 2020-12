Elisabetta Franchi, la confessione choc a Verissimo: ecco come è morto il suo primo marito

La stilista Elisabetta Franchi ospite a Verissimo ha parlato della sua prima relazione con Sabatino Cennano e ha raccontato i suoi ultimi giorni di vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

Elisabetta Franchi è una delle stiliste italiane più amate e apprezzate in Italia e all’estero per la sua estrosità ma anche capacità di rappresentare anche fuori confine lo stile e buon gusto nazionale che tanto ci contraddistingue. Ieri è stata ospite alla trasmissione di Canale Cinque condotta da Silvia Toffanin ed ha raccontato come è stata la sua vita dopo la morta del primo marito Sabatino Cennano.

Verissimo è solito ospitare molti personaggi dello spettacolo e imprenditori che hanno alle spalle una storia importante da condividere, e anche ieri l’atmosfera si è scaldata di commozione dopo il clip video condiviso dalla conduttrice che introduceva Elisabetta Franchi.

La donna ha alle spalle due matrimoni, il primo appunto con Sabatino, scomparso prematuramente nel 2008 per una grave malattia, costringendola giovanissima a badare alla figlioletta Ginevra e all’azienda. Dopo poco tempo l’incontro con l’attuale marito Alan e la rinascita per lei.

Elisabetta Franchi, “Sabatino mi ha preso per mano e mi ha detto di volare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

Elisabetta, quarta di cinque figli, dopo aver parlato del rapporto tumultuoso con la madre e la sua frequentazione con uomini spesso ubriaco e violenti, ha voluto spendere alcune parole per il suo primo amore Sabatino: “Lui era l’amministratore delegato di questa azienda ed era l’opposto di me. Finalmente un uomo che mi ha preso per mano, mi ha detto ‘sei tosta, vola!’ Mi ha dato quel poco che aveva e mi ha fatto iniziare”.

“Io ho aperto un atelier, ero una ragazzina…17 anni fantastici insieme, di grande devozione. 17 anni che si sono interrotti come tutte le cose belle.” Poi tutto è cambiato perché la malattia ha preso il sopravvento nel 2008. “La malattia me l’ha portato via in sei mesi, ci eravamo sposati un anno prima e nostra figlia Ginevra aveva solo sei mesi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

L’imprenditrice spiega che avrà sempre un debito di riconoscenza verso di lui che l’ha supportata sempre. Ora la donna è sposata con Alan Scarpellini e dalla cui unione nel 2013 è nato Leone. A Verissimo spiega anche come l’emergenza Covid abbia minacciato l’economia che ruota attorno alle aziende dell’alta moda italiana, “Il coronavirus non avrà la meglio sulla mia impresa”, dice orgogliosa.