Stefano De Martino torna in tv, per lui solo lavoro dopo Mariacarla Boscono

Il ballerino Stefano De Martino presto tornerà in tv con “Stasera tutto è possibile”. Invece la storia con la Boscono sembra definitivamente naufragata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Sembrava che la storia tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono non fosse solo un flirt ma che la storia dovesse continuare. La modella di dieci anni più grande di lui, è conosciuta a molti per essere una bellissima top model italiana ed ex del cantante Ghali.

I due sembravano essere moti intimi paparazzati diverse volte in giro per Milano, invece pochi giorni fa Mariacarla è stata vista mano nella mano con un suo ex, l’imprenditore Guido Senia. Sono stati visti prima in atteggiamenti intimi mentre facevano shopping a Roma e poi si sono recati in un albergo a cinque stelle della capitale.

Dopo la separazione con Belen quest’estate per Stefano solo storielle di poco conto, i rotocalchi di gossip lo hanno dato insieme anche alla modella Mariana Rodriguez, anche questa però solo una fiammata estiva.

De Martino alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stasera tutto è possibile (@stasera_tutto_e_possibile_)

Finalmente Stefano toma in pista dopo mesi di fermo dai palinsesti Rai e Mediaset. Mentre sembra confermata la sospensione di “Made in Sud” che conduceva insieme a Fatima Trotta, inizieranno invece tra pochi giorni le registrazioni delle nuove puntate di “Stasera tutto è possibile”.

Le registrazioni avranno inizio a giorni negli studi Rai di Napoli anziché da quelli di Roma, come inizialmente ipotizzato dalla stessa produzione del programma. Rivedremo quindi l’ex ballerino di Amici come conduttore per la terza stagione consecutiva al timone del varietà di Rai Due che allieta ormai da diversi anni le serate di milioni di telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Indiscrezioni fanno sapere che però per la messa in onda si dovrà aspettare fino alla fine del mese di gennaio 2021. Quando tornerà dunque lo show comico condotto da Trotta, De Martino e Izzo? Qualcuno ipotizza a primavera 2022, ma è davvero troppo presto per dirlo.