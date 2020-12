Federica Panicucci fa sognare, bellissima in rosso è ricca di sensualità – FOTO

La bella conduttrice della Mediaset, Federica Panicucci è un incanto pazzesco vestita di rosso e con il solito sorriso stampato sulle labbra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Non è un periodo di serenità per la bellissima e biondissima presentatrice della Mediaset, Federica Panicucci. Eppure, nonostante tutto riesce a regalare sempre gioie e attimi di felicità dal profondo del suo cuore. Come nell’ultimo post caricato sul profilo Instagram, che ha fatto il pieno di likes

La simpatica e solare Federica non ha ottenuto i giusti meriti dall’azienda di produzione televisiva dove lavora, per cause legate alla situazione sanitaria in corso. Almeno per questo capodanno, dove era solita allestire un palcoscenico di ospiti d’eccezione, canti e balli famosi del nuovo decennio per attendere l’anno che verrà. Invece sembra che il solo Amadeus della Rai abbia ottenuto i consensi per poter attendere la fatidica mezzanotte e intrattenere il pubblico fino all’alba del nuovo anno.

Canale 5 trasmetterà, invece, il 31 Dicembre sera, una puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini, chiamato ad esprimersi al meglio e tenere testa al più blasonato presentatore de “I Soliti Ignoti”

Federica Panicucci, una sorpresa sotto gli addobbi natalizi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La “mazzata” che si paventava alle spalle di Federica Panicucci sembra, a meno di clamorosi rivolti, aver preso la piega definitiva. La conduttrice non sarà al timone della Mediaset per accompagnare i telespettatori all’anno che verrà.

Tutta colpa delle restrizioni e del Covid che ha costretto il cast e la produzione ad invertire programmazioni e puntare sulla più “sicura” e spiata casa d’Italia: il GF Vip. Dopo la triste notizia, i giornali parlavano di una Federica abbastanza indignata, tutt’altro da quella che evinciamo dalle foto di Instagram.

La bellissima presentatrice di Cecina ha iniziato il weekend sotto il segno dell’atmosfera natalizia. Visita in un hotel artistico di Roma e foto ricordo di un Natale comunque a “colori” per lei e la sua famiglia. Nell’occasione assistiamo ad una Federica davvero principesca, con quel volto “pulito” e un abito rosso fuoco, ricco di sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

I follower non hanno perso occasione per omaggiare l’iniziativa di una bellezza sempre naturale e splendente anche nei periodi bui