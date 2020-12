Pensava fosse solo un brufolo, ora 17enne rischia di diventare cieca

Mary Ann Regacho di 17 anni e mamma di un bambino, rischia di diventare cieca dopo la comparsa di un brufolo sul naso. La sua storia è diventata virale

La notizia arriva dalle Filippine, una 17enne rischia di diventare cieca dopo che un piccolo brufolo che credeva innocuo le è cresciuto a dismisura sul naso fino a sfigurarne il volto e a raggiungere gli occhi.

“Pensavo fosse solo un comune brufolo, ma faceva così male che non riuscivo a dormire la notte. Ho provato di tutto per curarlo, ma niente ha funzionato. Sento che la mia faccia non sarà mai più la stessa”, ha raccontato Mary Ann.

La giovane diventata mamma da pochi mesi, pensava che la pustola che le era comparsa sul naso fosse una conseguenza ormonale legata al parto, non avrebbe mai immaginato che schiacciandola le avrebbe gonfiato il viso tanto da impedirle quasi di vedere. “Sembra un palloncino” ha confessato lei stessa intervistata dai tabloid inglesi.

Mary Ann, l’appello social del marito per raccogliere la cifra per poterla curare

Mary è andata in ospedale per ricevere cure mediche ma i sanitari l’hanno indirizzata verso una struttura privata, troppo cara però per lei ed il marito che lavora in una fattoria. È scattato così l’appello sui social per riuscire a racimolare la cifra necessaria per pagare le cure alla giovane donna:

“Voglio chiedere donazioni alle persone gentili in modo da poter finalmente mandare mia moglie in ospedale”, l’appello lanciato dall’uomo con un video. Albert Salles, suo marito, lavora part-time al caseificio di un vicino. La coppia non era stata in grado di permettersi di chiedere assistenza medica con il gonfiore senza uno stipendio costante, che ora quasi oscurato il volto di Mary Ann.

La notizia della ragazza sta facendo il giro del mondo. Dalla sua casa a Nueva Ecija nelle Filippine continua a chiedere aiuto, ma allo stesso tempo vuole fare prevenzione affinchè a nessun’altra adolescente capiti ciò che le è successo.