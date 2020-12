13 Dicembre, Santa Lucia: la grande bugia nascosta dietro questo giorno

Oggi è il 13 Dicembre, si festeggia in tutto il mondo Santa Lucia. Si tramanda una diceria riguardo questo giorno ma è del tutto errata. Di cosa si tratta

Oggi è il 13 Dicembre e in tutto il mondo si festeggia il giorno di Santa Lucia. Lucia di Siracusa, infatti, fu una martire vissuta nel IV secolo durante la persecuzione perpetrata dall’imperatore Diocleziano. Egli emise una serie di editti atti a revocare i diritti dei cristiani e ad esigere che praticassero la religione tradizionale romana. I cristiani erano sempre stati oggetto di discriminazione nell’impero; furono introdotte politiche di persecuzione variavano di intensità che, tuttavia, non riuscirono a controllare la crescente diffusione della Chiesa.

Lucia, non rinunciando alla propria fede cristiana, fu torturata col fuoco ma le fiamme non la bruciarono. Fu infine messa in ginocchio e uccisa per decapitazione nell’anno 304 all’età di ventun’anni. Celebre, seppur privo di ogni fondamento, è l’episodio in cui Lucia si sarebbe strappata – o le avrebbero cavato – gli occhi. Per questo motivo è invocata come protettrice della vista, accresciuto anche dall’etimologia latina del suo nome Lux, luce.

13 Dicembre, Santa Lucia. La credenza del giorno più corto dell’anno

E’ credenza assai diffusa che il giorno della festa di Santa Lucia sia il più corto dell’anno. Niente di più sbagliato. Ecco la spiegazione. Come abbiamo detto, il 13 dicembre 304 vigevano ancora le persecuzioni anti-cristiane di Diocleziano. Durante quel periodo, fino all’epoca medievale, era adoperato il calendario giuliano. Il giorno più breve cadeva dunque nei primi quindici giorni di dicembre. Il calendario gregoriano è stato introdotto nel 1582. Questo fa si che la data sia stata spostata al solstizio d’inverno in cui abbiamo solo 8 ore di luce. Nel 2020 cadrà il 21 Dicembre, di solito oscilla tra il 20 e il 22 dicembre.

Nulla toglie ovviamente alla magia dei festeggiamenti per il giorno di Santa Lucia, preludio delle feste natalizie. E’ una santa molto sentita non solo in Italia, Finlandia, Polonia, Russia, Danimarca e Repubblica Ceca. In alcune zone del mondo sostituisce Babbo Natale, sarebbe la santa a portare doni ai bambini.

In Svezia la tradizione vuole che una giovane vestita di bianco con in testa una corona di candele accese sia in prima fila in una processione guidando altre ragazzi vestiti da elfo.