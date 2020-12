Suv travolge ed uccide una donna in bici: caccia al pirata della strada

Nella serata di ieri a Pavia, un pirata della strada ha investito ed ucciso una donna di 68 ed è poi fuggito senza prestare soccorso alla vittima.

Drammatico incidente nella serata di ieri a Pavia, dove una donna di 68 anni è morta dopo essere stata travolta da un Suv. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima si trovava in sella alla sua bici in via Folperti, quando improvvisamente un Suv di colore nero l’ha centrata in pieno. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla 68enne per cui ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il conducente del veicolo, dopo lo schianto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso ed adesso gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per rintracciarlo.

Pavia, pirata della strada investe una donna in bici e scappa: 68enne perde la vita

Una donna di 68 anni è morta nella serata di ieri, sabato 12 dicembre, a Pavia dopo essere stata investita da un pirata della strada in via Folperti. La 68enne, secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Giorno, stava percorrendo il tratto in sella alla sua bicicletta, quando un Suv, un Toyota Rav4 di colore nero, l’ha investita. L’automobilista non si sarebbe fermato dopo l’impatto proseguendo la sua marcia e non prestando soccorso alla donna.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha provato a rianimare la donna per circa mezz’ora, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pavia che hanno provveduto ai primi accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e rintracciare il conducente del veicolo. Stando a quanto riporta Il Giorno, pare che il Suv oltre ad essere stato visto da alcuni testimoni avrebbe perso sul luogo della tragedia la targa ed alcuni frammenti di carrozzeria, circostanza che faciliterebbe il lavoro degli investigatori.

Il conducente, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine, dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale ed omissione di soccorso.