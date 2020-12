Elisabetta Franchi: rivela la verità sul legame con Alan Scarpellini

La stilista Elisabetta Franchi, ospite a Verissimo, parla dei retroscena con il marito Alan Scarpellini: in passato era fuggita da lui.

La stilista italiana Elisabetta Franchi si racconta in una lunga intervista andata in onda durante la scorsa puntata di Verissimo. Il lungo excursus inizia dalla sua infanzia, parlando del suo rapporto con la madre, fino ad arrivare alle due storie d’amore più importanti della sua vita. La prima, con il marito Sabatino Cennamo, scomparso prematuramente in seguito ad una terribile malattia, e la seconda con il suo primo amore Alan Scarpellini, ritrovato soltanto a distanza di anni.

Elisabetta Franchi: la fuga dall’amore ed i retroscena della sua vita

La stilista bolognese aveva già svelato qualcosa di sè. Era difatti intervenuta umilmente a favore delle imprese sulle misure adottate da governo nell’aprile scorso, rivelando: “avevo le pezze quando ho iniziato”. Stavolta, però, ha deciso di parlare della sua storia con il suo primo grande amore. Con grande commozzione ha iniziato il suo racconto, e secondo quanto detto, lei ed Alan si sarebbero ritrovati dopo la prematura e sofferta scomparsa del marito Sabatino. Quando i due si conobbero per la prima volta, Elisabetta era soltanto una ragazza, mentre lui aveva circa vent’anni in più di lei.

In passato, però, al momento della fatidica scelta Elisabetta scappò da questo primo amore, preferendo colui che poi avrebbe sposato. Lei, a soli 18 anni, era sicuramente molto più giovane eppure si sentiva più matura di lui. Ha poi rivelato di essere letteralmente ed inaspettatamente fuggita da Alan all’epoca, lasciando che lui la odiasse: “l’avevo lasciato dicendo che andavo a comprare le sigarette ma non sono più tornata e non mi ha più rivisto”. In seguito, la stilista aveva

Adesso Elisabetta ed Alan sono felicemente sposati, e da ciò che emerge dalle parole della stilista, come dai loro post su Instagram, pare che rinnovino il loro rapporto quotidianamente. Adesso Elisabetta, dopo anni di gavetta e professionalità dedicati al suo lavoro, si sente libera a lasciarsi sfuggire alcuni dettagli della sua vita privata.