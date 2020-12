Lazio – Napoli: le pagelle e il tabellino della gara dell’Olimpico

Le pagelle ed il tabellino della tredicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Napoli, appena terminato.

Si è appena conclusa la 13° giornata di campionato tra Lazio – Napoli con la vittoria dei biancocelesti per 2-0. Si è fatta subito in salita la partita per la squadra di Gattuso che al 9′ già era sotto di un gol con un bel gol di Immobile che su cross di Marusic ha infilato sotto l’incrocio. Al 56′ dopo un pallone perso da Mario Rui, Escalante serve Immobile che lancia Luis Alberto il quale di prima incrocia di interno destro alle spalle di Ospina.

Lazio-Napoli: il tabellino e le pagelle della gara

La Lazio dunque fa un passo in avanti in classifica e si porta a 21 punti agganciando l’Atalanta che oggi ha vinto in casa contro la Roma. Il Napoli invece resta fermo a 23 punti, al quinto posto in classifica e a un punto dalla zona Champions.

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (85′ Patric s.v.), Hoedt 6, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6.5 (86′ Akpa-Akpro s.v.), Escalante 6 (80′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 7, Marusic 6.5; Immobile 7.5 (81′ Pereira s.v.), Caicedo 6 (67′ Muriqi 6). A DISPOSIZIONE: Strakosha, Alia, D. Anderson, Armini, Franco, Adeagbo All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Koulibaly 6 (55′ Manolas 6), Maksimovic 5, Mario Rui 4.5 (64’Ghoulam 6); Fabian Ruiz 5, Bakayoko 5.5 (65′ Lobotka 5.5); Politano 5 (56′ Elmas 5.5), Zielinski 6, Lozano 6.5 (74′ Malcuit 6); Petagna 5. A DISPOSIZIONE: Meret, Contini, Demme, Hysaj, Rrahmani All. Gattuso

ARBITRO: Orsato di Schio

AMMONITI: 11′ Hoedt (L), 13′ Lozano (N), 24′ Escalante (L), 31′ Koulibaly (N), 43′ Immobile (L), Lobotka (N), Lazzari (L).

MARCATORI: 9′ Immobile (L), 56′ Luis Alberto (L)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel turno infrasettimanale prima di Natale, la squadra di Mister Inzaghi volerà a Milano in casa della capolista mentre il Napoli ospiterà il Torino al San Paolo.