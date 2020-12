Atalanta-Roma: le pagelle e il risultato della partita

Atalanta-Roma: le pagelle e il risultato del big match delle ore 18 valido per la 13esima giornata di campionato.

Si è appena concluso il match di domenica 20 dicembre delle ore 18 valido per la 13esima giornata di campionato tra Atalanta e Roma. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto: la partita è stata decisamente spettacolare. I nerazzurri, dopo un periodo di appannamento, ritornano ad assaporare il sapore dei tre punti. La squadra allenata da Gasperini, dopo un primo tempo opaco, ha rovesciato le sorti del match nella seconda frazione. Brutta battuta d’arresto invece per i giallorossi: i capitolini restano al quarto posto ( in attesa di Lazio-Napoli) ma si allontanano dalla vetta. L’Atalanta, invece, sale al settimo posto con 21 punti conquistati.

Atalanta-Roma, il tabellino e le pagelle

La Roma parte meglio e va in vantaggio dopo pochissimi minuti: Dzeko sfrutta al meglio l’assist di Mkhitarian e batte Gollini. La formazione di casa non riesce a reagire subito e si va negli spogliatoi con i giallorossi avanti nel punteggio. Il secondo tempo, invece, è totalmente diverso: c’è una sola squadra in campo, quella di Gasperini. Zapata pareggia i conti, e poco topo su calcio d’angolo Gosens anticipa tutti e porta i suoi in vantaggio. Muriel appena entrato cala subito il tris, Ilicic chiude i giochi con una prodezza delle sue. Fonseca dovrà lavorare molto per capire i motivi dietro questo blackout. Gasperini, invece, spera sicuramente di ritrovare un minimo di continuità per risalire in classifica.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6.5; Djimsiti 6, Romero 6 (46′ Palomino 6), Toloi 6; Hateboer 6, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 7.5 ( 81′ Mojica 6); Malinovskyi 6.5, Pessina 6 (46′ Ilicic 7.5); Zapata 7 (72′ Muriel 7). All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5; Mancini 5.5, Smalling 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Veretout 4.5 (81′ Perez C. s.v), Lo. Pellegrini 5 (81′ Villar del Fraile s.v), Spinazzola 5 (66′ Peres 5); Pedro 5 (74′ Cristante s.v), Mkhitaryan 6; Dzeko 6.5. All. Fonseca

Arbitro: Marco Di Bello

Reti: 3′ Dzeko (R), 59′ Zapata (A), 70′ Gosens (A), 72′ Muriel (A), 85′ Ilicic (A)

Ammoniti: 36′ Pellegrini (R), 37′ Malinovsky (A), 39′ Romero (A), 57′ Mirante (R), 64′ Mancini (R)

Migliore in campo: Ilicic

La Roma, nel turno infrasettimanale prima della sosta natalizia, ospiterà il Cagliari mentre l’Atalanta andrà a far visita al Bologna.