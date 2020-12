Miriam Leone, un buongiorno a luci rosse: gambe nude e posa da brividi | FOTO

La domenica mattina di Miriam Leone è iniziata col botto: distesa fra le lenzuola e con le gambe scoperte, l’attrice è un concentrato di bellezza e sensualità

“Domenica, what else?“, scrive Miriam Leone in una delle ultime Instagram stories. L’attrice, che ha voluto regalare agli utenti un buongiorno davvero speciale, si è mostrata senza veli. Nello scatto in bianco e nero, le gambe scoperte catturano lo sguardo degli utenti, che non possono far a meno di apprezzare la bellezza di Miriam. La domenica della Leone è decisamente partita con il piede giusto. Le sue foto, che registrano sempre il boom di likes, sono un vero e proprio spettacolo a luci rosse.

Diabolik: il film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Il film di “Diabolik” diretto dai Mainetti Bros avrà Luca Marinelli e Miriam Leone come protagonisti. La data di distribuzione della pellicola è stata tuttavia posticipata: inizialmente previsto per il 31 dicembre, il rilascio del film è rimandato ai primi mesi del 2021.

I produttori di “Diabolik” attendono infatti un ritorno nelle sale cinematografiche.

Nella pellicola, la splendida Miriam Leone ricoprirà il ruolo di Eva Kant, mentre Luca Marinelli sarà Diabolik. Tra gli altri interpreti, anche Valerio Mastandrea nel ruolo dell’ispettore Ginko. Nel cast ci sono poi attori del calibro di Claudia Gerini e Alessandro Roja.

Gli scatti provenienti dal set mostrano una Miriam Leone perfettamente calatasi nella parte. La splendida attrice sembra ricoprire alla perfezione i panni della fidanzata di Diabolik, interpretato magistralmente da Luca Marinelli. Il film vanta anche di una colonna sonora strepitosa, con due canzoni inedite di Manuel Agnelli.

Miriam non sta nella pelle per questa incredibile prova cinematografica. Al fianco dei più grandi volti dello spettacolo italiano, l’ex miss Italia non sarà di certo da meno in quanto a bravura.