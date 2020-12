La confessione di Robbie Williams sul suicidio che spaventa i fan

In una recente intervista Robbie Williams ha confessato di aver pensato al suicidio: la rivelazione ha spaventato i fan della pop star

Nel corso di una recente intervista al podcast Alien Nation Robbie Williams ha confessato di aver pensato al suicidio all’inizio degli anni Novanta. L’ex componente dei Take That stasera sarà ospite del programma condotto da Fabio Fazio “Che tempo che fa” per presentare il nuovo singolo, “Can’t Stop Christmas”, dopo sette anni dall’uscita del suo ultimo disco di inediti. La pop star, che ora è in perfetta forma come il pubblico potrà notare stasera durante il programma della Rai ha avuto un passato tormentato. Ha vissuto momenti bui in cui ha fatto abuso anche di alcol e droghe, un periodo in cui ha seriamente ragionato sul fatto che l’unica via d’uscita fosse farla finita per sempre.

LEGGI ANCHE -> Zucchero e il dramma della depressione: Così mi sono salvato

I motivi che hanno portato Robbie Williams a pensare al suicidio

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, la rabbia dei Jalisse esclusi per la 24esima volta: Siamo dei sognatori

All’epoca Robbie Williams viveva in una casa a Primrose Hill, a nord di Londra con la sua ragazza. La dipendenza dalla cocaina gli giocava brutti scherzi come lui stesso ha ammesso: “All’epoca ero sempre strafatto di cocaina, se ero a casa, sentivo il suono di passi sulle scale”. Il cantante ha detto che quella casa era dotata di un’energia oscura che non lasciava presagire nulla di buono. Capitava che Williams vedesse lo stereo accendersi da solo e le porte chiudersi senza che nessuno le toccasse. Dopo due mesi vissuti in quell’incubo a occhi aperti la pop star pensò di suicidarsi. Successivamente l’ex membro dei Take That si trasferì in una villa di Londra, la stessa dove morì nel luglio del 1974 Cass Elliott, la cantante del quartetto pop “The Mamas & The Papas”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In questo appartamento Robbie Williams ha raccontato di essere stato perseguitato dal fantasma della cantante defunta.