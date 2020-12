Zucchero e il dramma della depressione: “Così mi sono salvato”

Il cantante Zucchero ha sofferto di una grave depressione di cui ha parlato durante un’intervista: la confessione del rocker emiliano

Dall’alto della sua grande esperienza musicale e umana Zucchero Sugar Fornaciari ha parlato di un momento buio della sua vita in cui ha dovuto fare i conti con uno dei mali più insidiosi della nostra epoca. Nonostante infatti quello che si potrebbe pensare, colui che è fra gli artisti italiani più amati e osannati nel mondo ha dovuto fare i conti con il mostro della depressione. Zucchero ha raccontato, in un’intervista rilasciata ad “Ok Salute e Benessere”, l’incubo vissuto negli anni che vanno dall’89 al ’93. Il cantante ha rivelato che, alla fine di un lungo calvario durante il quale ha dovuto anche affrontare una separazione, è riuscito finalmente a recuperare un po’ di serenità. Una guarigione ottenuta grazie all’aiuto incondizionato degli amici più cari e soprattutto merito della decisione di mettersi nelle mani esperte di uno psichiatra.

Zucchero e l’incubo della depressione

Zucchero ha raccontato che negli anni più neri in cui il mostro della depressione aveva iniziato a dominarlo ha dovuto lottare contro se stesso per pubblicare l’album “Miserere“. L’artista nel corso dell’intervista ha parlato a cuore aperto dei suoi problemi sfociati anche in diversi attacchi di panico che lo hanno messo in seria difficoltà durante le sue esibizioni nei suoi tour. A cambiare il corso della sua storia è stata la decisione di rivolgersi ad uno specialista, il dottor Giovanni Battista Cassano. Grazie all’aiuto del professore e ai farmaci a cui finalmente ha deciso di far ricorso, Zucchero è infatti riuscito ad intravedere la luce in fondo al tunnel.

L’artista ha raccontato di aver dovuto assumere il Prozac per quasi un anno e la sua assunzione è stata fondamentale per “rimettere in equilibrio i sistemi chimici del cervello”.